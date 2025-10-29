घर पर बनाना हैं रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी टमाटर का सूप, तो इस झटपट बनने वाली रेसिपी से करें तैयार

(Picture Courtesy: Freepik)

सजावट के लिए थोड़ी ताजी क्रीम और हरा धनिया

आपको लगभग 500 ग्राम (4-5 मध्यम आकार के) पके लाल टमाटर

सबसे पहले एक गहरे पैन में मक्खन या तेल गरम करें। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और फिर कटा हुआ प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें।

अब पैन में कटे हुए टमाटर डालें। साथ ही, नमक, काली मिर्च पाउडर, और पानी या वेजिटेबल स्टॉक डालकर मिलाएं।

इसके बाद पैन को ढक दें और टमाटर के पूरी तरह से गल जाने तक, लगभग 15 से 20 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं।

जब टमामटर पक जाएं, तो इसका छिलका उतार लें और मिश्रण को आंच से उतारकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद, इसे ब्लेंडर या मिक्सर में डालकर एक चिकना पेस्ट बना लें।

तैयार किए हुए स्मूद पेस्ट को वापस पैन में डालें। इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे 2-3 मिनट तक उबालें। अगर सूप गाढ़ा न हो, तो आप थोड़े से पानी में कॉर्नफ्लोर घोलकर मिला सकते हैं।