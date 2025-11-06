Language
    बोरिंग खाने को भी मजेदार बना देगा तीखा-खट्टा सांभर, यहां पढ़ें स्टेप-बाय-स्टेप इसकी आसान रेसिपी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    सांभर दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध डिश है, जिसका खट्टा और तीखा स्वाद इसे इडली, डोसा, वड़ा आदि के साथ बेहद स्वादिष्ट बनाता है। इसे बनाने के लिए अरहर दाल, मिली-जुली सब्जियां, सांभर मसाला, इमली और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानें खट्टा और मसालेदार सांभर बनाने की एकदम आसान रेसिपी।

    घर पर बनाएं टेस्टी सांभर (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सांभर दक्षिण भारत की एक मशहूर डिश है, जिसे इडली, डोसा, वड़ा, चावल आदि कई चीजों के साथ खाया जाता है। इसका खट्टा और तीखा स्वाद बोरिंग खाने को भी मजेदार बना देता है। हालांकि, इसे बनाने के लिए थोड़ी तैयारी और कुछ मसालों की जरूरत होती है। 

    इसके बाद सही रेसिपी फॉलो करके आप बेहद ही स्वादिष्ट सांभर घर पर ही बना सकते हैं। आइए जानें सांभर बनाने की रेसिपी।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    सामग्री 

    • 1 कप अरहर/तूर दाल 
    • 3-4 कप पानी।
    • सब्जियां- 2 कप मिली-जुली सब्जियां (जैसे कद्दू, लौकी, ड्रमस्टिक/सहजन, बीन्स, छोटा प्याज)।
    • मसाले और स्वाद- 2-3 बड़े चम्मच सांभर मसाला
    • स्वादानुसार नमक 
    • 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर 
    • 2-3 बड़े चम्मच इमली का पल्प 
    • 1 छोटी चम्मच गुड़।
    • 2 बड़े चम्मच तेल 
    • 1 छोटी चम्मच राई
    • 1/4 छोटी चम्मच मेथी के दाने 
    • चुटकी भर हींग 
    • 2-3 सूखी लाल मिर्च 
    • 10-12 करी पत्ता 
    • 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।

    बनाने की विधि 

    • सबसे पहले अरहर दाल को धोकर 20 मिनट के लिए भिगो दें। अब एक प्रेशर कुकर में दाल, 2-3 कप पानी, थोड़ा नमक और हल्दी पाउडर डालकर 2-3 सीटी आने तक उबाल लें। जब दाल उबल जाए, तो उसे हल्का सा मैश कर लें।
    • इसी दौरान दूसरी तरफ अपनी सभी कटी हुई सब्जियों को थोड़ा नमक डालकर नरम होने तक उबाल लें।
    • अब एक बड़े बर्तन या कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करें। तेल गर्म होने के बाद उसमें प्याज डालें और हल्का गुलाबी होने तक भून लें।
    • अब इसमें सांभर मसाला डालकर धीमी आंच पर लगभग 1 मिनट तक भूनें, ताकि मसाला जले नहीं।
    • फिर इसमें उबली हुई सब्जियां और मैश की हुई दाल मिला दें।
    • आप सांभर की कंसिस्टेंसी जैसी चाहते हैं, उसके हिसाब से और पानी डालें। फिर इसमें इमली का पल्प, बचा हुआ नमक और गुड़ डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
    • इसके बाद सांभर को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक अच्छी तरह उबलने दें, ताकि इमली का खट्टापन और मसालों का स्वाद दाल और सब्जियों में अच्छी तरह समा जाए।
    • अब एक छोटे पैन में तड़के के लिए तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए, तो उसमें राई और मेथी के दाने डालें।
    • जैसे ही राई चटकने लगे, तुरंत हींग, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता डालें।
    • आंच बंद करके, इस तड़के में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर तुरंत इसे उबलते हुए सांभर के ऊपर डाल दें और पैन को ढक दें ताकि तड़के का फ्लेवर सांभर में मिल जाए।
    • गरमागरम सांभर बनकर तैयार है।