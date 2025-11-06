बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बनाएं ये 5 तरह के पराठे, स्वाद के साथ-साथ सेहत को भी मिलेगा फायदा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह का नाश्ता बच्चों के दिनभर के पोषण में अहम भूमिका निभाता है। ब्रेकफास्ट के लिए पराठे काफी अच्छा ऑप्शन हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पौष्टिक भी होते हैं। आइए जानते हैं बच्चों के लिए बनने वाले 5 तरह के पराठों के बारे में जो उन्हें सेहतमंद और एनर्जेटिक बनाए रखेंगे।

आलू के पराठे आलू के पराठे बच्चों की पहली पसंद माने जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए उबले आलू को मसलकर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और हरी धनिया मिलाएं। इस मिश्रण को आटे में भरकर पराठा बेल लें। मक्खन या घी में तवे पर सेंक कर परोसें। आलू कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, जो बच्चों को एनर्जी देता है।

(Picture Courtesy: Freepik) मटर के पराठे सर्दियों के मौसम में मटर के पराठे बच्चों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होते हैं। हरे मटर को उबालकर मसल लें और उसमें हरा धनिया, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले डालकर भरवां पराठा तैयार करें। मटर प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है जो बच्चों के विकास में मददगार होता है।

(Picture Courtesy: Freepik) मेथी के पराठे मेथी के पराठे स्वाद के साथ-साथ सेहत का खजाना हैं। ताजी मेथी के पत्तों को बारीक काटकर आटे में मिलाएं और सीधा पराठा बनाएं। मेथी में आयरन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है और बच्चों में एनीमिया की कमी को दूर करती है।

(Picture Courtesy: Freepik) गोभी के पराठे गोभी के पराठे बनाने के लिए बारीक कटी हुई गोभी में नमक, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर भरावन तैयार करें। गोभी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। कुरकुरे पराठों का स्वाद बच्चों को खूब भाता है।