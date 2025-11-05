Language
    स्वाद में लाजवाब लगती है दाल भरी हुई पूड़ी, इस आसान रेसिपी से करें इसे तैयार

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:09 PM (IST)

    चने की दाल भरी हुई पूड़ी बिहार की खास डिशेज में से एक है। इस में दाल की सूखी स्टफिंग भरी जाती है, जिससे प्लेन पूड़ी में स्वाद का तड़का लग जाता है। अगर आप भी घर पर दाल की पूड़ी बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को जरूर पढ़ें। इस रेसिपी की मदद से आप आसानी से घर पर दाल की पूड़ी बना सकते हैं। 

    इस रेसिपी से बनाएं दाल की पूड़ी (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपने सादी पूड़ी तो खूब खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी दाल भरी हुई पूड़ी खाई है? दाल भरी हुई पूड़ी एक बेहद ही टेस्टी डिश है, जिसमें पूड़ी के अंदर दाल का भरावन होता है।

    दाल भरी हुई होने के कारण यह पूड़ी काफी स्वादिष्ट हो जाती है। अगर आपने कभी दाल भरी हुई पूड़ी नहीं खाई है, तो इस रेसिपी की मदद से आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। आइए जानें दाल की पूड़ी बनाने की रेसिपी। 

    सामग्री

    • गेहूं का आटा- 2 कप (लगभग 400 ग्राम)
    • नमक- स्वादानुसार
    • पानी- आटा गूंधने के लिए
    • तेल- पूड़ी तलने के लिए
    • चने की दाल- 150 ग्राम
    • धनिया पाउडर- 1 छोटी चम्मच
    • सौंफ (दरदरी पिसी हुई)- 1 छोटी चम्मच
    • जीरा- 1/2 छोटी चम्मच
    • हींग- 1 चुटकी
    • लाल मिर्च पाउडर- 1/4 छोटी चम्मच (या स्वादानुसार)
    • नमक- स्वादानुसार

    बनाने की विधि 

    • सबसे पहले दाल को अच्छी तरह धोकर 15 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें।
    • अब पानी निकालकर दाल को मिक्सी में बिना पानी डाले दरदरा पीस लें। ध्यान रहे, यह पेस्ट जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा दानेदार रहना चाहिए।
    • इसके बाद एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और नमक मिलाकर पानी की मदद से नरम आटा गूंथ लें।
    • गुंथे हुए आटे को किसी गीले कपड़े से ढककर या बर्तन से ढककर आधा घंटे के लिए अलग रख दें। इससे आटा मुलायम रहेगा और पूड़ियां आसानी से बनेंगी।
    • अब बारी आती है दाल की स्टफिंग बनाने की। इसके लिए एक कड़ाही में 1 टेबल स्पून तेल गरम करें। गरम होने पर उसमें हींग और जीरा डालकर हल्का भून लें।
    • अब इसमें धनिया पाउडर, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर तुरंत पिसी हुई दाल डाल दें।
    • मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक भूनें। दाल की नमी कम होनी चाहिए और वह हल्की सूखी महसूस होनी चाहिए, ताकि पूड़ी बेलते समय फटे नहीं।
    • इसके बाद गैस बंद कर दें और स्टफिंग को पूरी तरह ठंडा होने दें।
    • जब स्टफिंग ठंडी हो जाए, तो गुंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें।
    • एक लोई लें, उसे कटोरी का आकार देते हुए बीच में एक छोटी चम्मच दाल की पिट्ठी भरें।
    • पिट्ठी को आटे से चारों ओर से अच्छी तरह से बंद करके गोल कर लें।
    • अब इस भरी हुई लोई को हल्के हाथ से बेलन की मदद से गोल पूड़ी के आकार में बेल लें। ध्यान रखें कि पूरियां बहुत पतली नहीं बेलनी चाहिए।
    • अब एक कड़ाही में पूरियां तलने के लिए तेल तेज गरम करें।
    • जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए, तो एक-एक करके पूड़ी तेल में डालें।
    • जब पूड़ी फूलकर ऊपर आ जाए, तो उसे पलट दें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें।
    • तली हुई पूड़ियों को निकालकर किचन टॉवल या टिश्यू पेपर पर रखें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए।
    • गरमागरम और फूली हुई दाल भरी पूड़ियों को आलू की सब्जी, रायता और आम के अचार के साथ परोसें।