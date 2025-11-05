ब्रेकफास्ट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है सूजी का चीला, 30 मिनट में झटपट हो जाएगा तैयार
अगर आप भी ब्रेकफास्ट के लिए कोई आसानी से बनने वाली और टेस्टी डिश ढूंढ़ रहे हैं, तो सूजी का चीला आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस डिश को बनाने के लिए आपको सिर्फ आधे घंटे का समय चाहिए। इसे आप धनिया की चटनी या टोमैटो केचअप के साथ सर्व कर सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रेकफास्ट के लिए अक्सर हम कोई ऐसी डिश चाहते हैं, जो हेल्दी भी हो और उसका स्वाद भी अच्छा हो। हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि इससे आपका मूड भी बेहतर होता है। ऐसे में अगर आप भी कोई ऐसी ही डिश ढूंढ़ रहे हैं, तो सूजी का चीला एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।
सूजी का चीला स्वादिष्ट तो होता ही है। साथ ही, इसे बनाना भी काफी आसान होता है। आइए जानें कैसे आप ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी और टेस्टी सूजी का चीला बना सकते हैं।
सामग्री
- सूजी- 1 कप
- दही- 1/2 कप (ताजा)
- पानी- लगभग 3/4 से 1 कप
- बारीक कटी सब्जियां (जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी)- लगभग 1/2 कप
- हरी मिर्च- 1 (बारीक कटी हुई)
- हरा धनिया- 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)
- नमक- स्वादानुसार
- तेल- चीला सेंकने के लिए
बनाने की विधि
- सबसे पहले एक बड़े कटोरे में सूजी और दही लें। इन्हें अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिलाएं और एक गाढ़ा, चिकना बैटर तैयार करें। ध्यान रहे कि घोल में गांठें न पड़ें।
- जब बैटर एक समान कंसिसटेंसी का हो जाए, तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दें। ऐसा करने से सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी और चीला मुलायम बनेगा।
- 20 मिनट बाद, फूली हुई सूजी के घोल में बारीक कटी हुई सभी सब्जियां (प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च आदि), हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें।
- अब इसमें नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।
- अगर इन सबके बाद बैटर बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी और मिलाकर इसे डोसे या पकौड़े के घोल जैसी बहने वाली कंसिस्टेंसी दें, ताकि बैटर तवे पर आसानी से फैल सके।
- अब एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें। अगर लोहे का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले उसे अच्छी तरह गरम करके हल्का तेल लगाकर चिकना कर लें।
- अब तवा गरम होने पर, उस पर थोड़ा-सा तेल या घी लगाएं। एक कटोरी या बड़े चम्मच से घोल लें और तवे के बीच में डालकर गोलाई में हल्के हाथ से फैलाएं। ध्यान चीला बहुत पतला नहीं होना चाहिए, वरना वह जल जाएगा।
- चीला सेकते वक्त गैस की आंच को मध्यम रखें। जब चीला ऊपर से सूखने लगे, तो उसके किनारों पर और ऊपर थोड़ा सा तेल डालें।
- जब चीला नीचे से गोल्डन ब्राउन और कुरकुरा हो जाए, तो उसे धीरे से पलट दें। दूसरी तरफ भी इसी तरह से सुनहरा होने तक सेंक लें।
- इसी तरह बाकी बचे घोल से भी चीले तैयार कर लें और धनिया-पुदीना, नारियल की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ तुरंत सर्व करें।
