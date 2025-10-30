इस बार बेसन-आटा नहीं, ब्रेड से बनाएं 2 टेस्टी चीला; शाम की हल्की भूख के लिए है परफेक्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह का नाश्ता हो या शाम की हल्की भूख चीला हर मौके के लिए परफेक्ट होता है। खासकर हल्की ठंड के दिनों में शाम के समय जब चाय की प्याली सामने आती है, तो कुछ गर्मा-गर्म और टेस्टी खाने को मिल जाए।

ऐसे मौसम में जब आलस भी साथ हो, तो ऐसी रेसिपी चाहिए जो झटपट बन जाए, हेल्दी भी हो और सबके चेहरे पर मुस्कान ला दे। ऐसे ही मौके के लिए ब्रेड चीला एक शानदार नाश्ता ऑप्शन है। ये ट्रेडिशनल बेसन चीला का एक मजेदार और क्रिएटिव ट्विस्ट है, जो कम समय में बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बेहद पसंद आता है। आइए जानें दो बेहद टेस्टी ब्रेड चीला रेसिपीज के बारे में, जिन्हें आप खासकर बरसात की शाम में ट्राई कर सकते हैं

मिक्स वेज ब्रेड बेसन चीला यह चीला हेल्दी, क्रिस्पी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इंग्रीडिएंट्स ब्रेड स्लाइस – 4

बेसन – 1 कप

बारीक कटी सब्जियां – प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर

हरी मिर्च – 1 बारीक कटी

अदरक-लहसुन पेस्ट – 1/2 चम्मच

नमक, हल्दी, लाल मिर्च – स्वादानुसार

हरा धनिया – 2 चम्मच

पानी – आवश्यकतानुसार

तेल – सेंकने के लिए बनाने का तारीका सबसे पहले एक बाउल में बेसन लें, उसमें सारी सब्जियां, मसाले, हरा धनिया और थोड़ा पानी डालकर एक नर्म घोल तैयार करें। अब ब्रेड स्लाइस लें और उस पर यह बेसन मिश्रण अच्छी तरह फैलाएं। गरम तवे पर थोड़ा तेल डालें और ब्रेड को दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेंकें। इसे हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ गरमागरम सर्व करें।

चीज सूजी ब्रेड चीला यह रेसिपी बच्चों के लिए खासतौर पर आकर्षक है, क्योंकि इसमें चीज और सूजी का क्रंची स्वाद दिल जीत लेता है। इंग्रीडिएंट्स ब्रेड स्लाइस – 4

सूजी – 1/2 कप

दही – 1/2 कप

बारीक कटी सब्जियां – प्याज, गाजर, शिमला मिर्च

नमक, काली मिर्च – स्वादानुसार

चीज़ – कद्दूकस किया हुआ

हरी मिर्च, धनिया – स्वादानुसार

तेल – सेकने के लिए बनाने का तरीका