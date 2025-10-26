Language
    नाश्ते में बनाएं 'वेजिटेबल आटा चीला', स्वाद और सेहत दोनों में है बेमिसाल; पढ़ें रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    यह एक ऐसा नाश्ता है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रखता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है, जो झटपट बन जाए और पेट को लंबे समय तक भरा रखे। 'वेजिटेबल आटा चीला' इन सभी शर्तों को पूरा करता है। यह न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर भी है।

    Hero Image

    वेजिटेबल आटा चीला बनाने के लिए फॉलो करें ये रेसिपी (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या सुबह की भागदौड़ में आपका भी मन करता है कि बिना ज्यादा मेहनत किए, कुछ ऐसा मिल जाए जो टेस्टी भी हो और पेट को लंबे समय तक भरा भी रखे? अगर हां, तो भूल जाइए तेल में तले हुए पकौड़े और मैदा-युक्त नाश्ते को। पेश है- वेजिटेबल आटा चीला।

    यह सिर्फ एक ब्रेकफास्ट नहीं, बल्कि स्वाद, सेहत और सुविधा का परफेक्ट मेल है। यह आपकी रसोई में रखे गेहूं के आटे और फ्रिज की कुछ ताजी सब्जियों का कमाल है, जो मिनटों में तैयार होकर आपको एक सुपरहेल्दी स्टार्ट देता है। आइए, जानते हैं इसकी झटपट वाली रेसिपी।

    चीला बनाने के लिए जरूरी सामग्री

    • गेहूं का आटा: 1 कप
    • बारीक कटी हुई सब्जियां (जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर): आधा कप
    • दही या छाछ: 2-3 चम्मच (चीले को नरम बनाने के लिए)
    • अदरक-लहसुन का पेस्ट (ऑप्शनल): 1/2 चम्मच
    • हरी मिर्च और धनिया पत्ती: बारीक कटी हुई
    • नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी: स्वादानुसार
    • पानी: घोल बनाने के लिए
    • तेल या घी: चीला सेंकने के लिए

    चीला बनाने की आसान विधि

    वेजिटेबल आटा चीला बनाना बहुत ही सिंपल है। आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं:

    • सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नमक और सभी सूखे मसाले डालें। अब इसमें दही और बारीक कटी हुई सब्जियां मिला लें।
    • धीरे-धीरे पानी डालते हुए इसका एक चिकना घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत पतला। इसकी कंसिस्टेंसी डोसे के घोल जैसी होनी चाहिए। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें।
    • एक नॉन-स्टिक तवे को मध्यम आंच पर गरम करें। तवे पर हल्का सा तेल या घी लगाएं। अब एक बड़ा चम्मच घोल लें और उसे तवे पर डालकर हल्के हाथ से गोलाई में फैलाएं।
    • जब चीले का रंग ऊपर से हल्का बदल जाए और किनारे सिकने लगें, तो इसे पलट दें। दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंकें। बस, आपका स्वादिष्ट और सेहतमंद 'वेजिटेबल आटा चीला' तैयार है। इसे हरी चटनी, सॉस या दही के साथ गरमागरम परोसें।

