इस आसान रेसिपी से 'पनीर कोरमा' बनाकर डिनर को दें स्पेशल टच, हर कोई करेगा तारीफ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पनीर कोरमा की पहचान इसकी गाढ़ी, दानेदार और मलाईदार ग्रेवी है। इसे बनाने के लिए हमें दो चीजों पर ध्यान देना है- काजू या बादाम का पेस्ट और दही का सही इस्तेमाल। जी हां, यही वो 'सीक्रेट' है जो कोरमा को बाकी पनीर की सब्जियों से अलग बनाता है। हम इसमें प्याज को भी हल्का भूनकर इस्तेमाल करेंगे, जिससे ग्रेवी में एक मीठापन और गहरा स्वाद आएगा।

पनीर कोरमा बनाने के लिए सामग्री पनीर क्यूब्स - 250 ग्राम

प्याज (बारीक कटा हुआ या फ्राइड बरिस्ता)- 1 मध्यम आकार का

दही - 1/2 कप (फेंटा हुआ)

काजू/बादाम - 10-12

अदरक-लहसुन पेस्ट - 1 चम्मच

तेल/घी - 3-4 चम्मच

खड़े मसाले - तेज पत्ता, छोटी इलायची (2), लौंग (3), दालचीनी का टुकड़ा

सूखे मसाले - हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला

खास चीज - कसूरी मेथी और थोड़ा-सा केवड़ा वाटर (अगर हो तो) पनीर कोरमा बनाने की विधि कोरमा पेस्ट तैयार करें सबसे पहले, काजू/बादाम और भुनी हुई प्याज को थोड़ा सा पानी मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। यही ग्रेवी का आधार बनेगा। इस पेस्ट को एक बाउल में निकालें और इसमें फेंटा हुआ दही, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिला लें। यह हमारा कोरमा मसाला मिक्स तैयार है।

पनीर को हल्का फ्राई करें एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें और पनीर के क्यूब्स को हल्का सुनहरा होने तक तल लें। तलने के बाद, इन्हें गुनगुने पानी में डालकर रखें, इससे पनीर नरम और मुलायम रहेगा। ग्रेवी को भूनें बचे हुए तेल/घी में खड़े मसाले (तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी) डालकर कुछ सेकंड के लिए भूनें, जब तक कि अच्छी खुशबू न आने लगे। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कच्चापन दूर होने तक भूनें। मसाले डालकर पकाएं तैयार किया हुआ कोरमा मसाला मिक्स (दही और काजू वाला पेस्ट) कड़ाही में डालें। इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनें, जब तक कि मसाला तेल न छोड़ने लगे। इस प्रक्रिया में 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, लेकिन यही स्वाद की जान है।

पानी और पनीर डालें जब मसाला अच्छे से भुन जाए, तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालें। कोरमा की ग्रेवी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, इसलिए ज्यादा पानी न डालें। अब इसमें नमक और कसूरी मेथी को हल्का-सा रगड़कर डालें। ग्रेवी में उबाल आने पर, पानी से निकालकर नरम पनीर क्यूब्स डालें।