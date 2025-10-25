वर्किंग वुमन के लिए बेस्ट हैं 5 'सुपर-ईजी' ब्रेकफास्ट आइडियाज, दिनभर एनर्जेटिक रहेगा शरीर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अलार्म बजने से पहले ही शुरू हो जाती है आपकी 'सुपरवुमन' वाली ड्यूटी। जी हां, एक तरफ ऑफिस की डेडलाइन है, दूसरी तरफ घर का काम। इन सब के बीच, सबसे बड़ा सवाल होता है- ब्रेकफास्ट!

अक्सर जल्दी में आप या तो नाश्ता छोड़ देती हैं, या फिर बस चाय-बिस्किट से काम चला लेती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि सुबह की यह सबसे जरूरी मील छोड़ने से आपकी पूरे दिन की एनर्जी और फोकस पर बुरा असर पड़ता है?

आपके पास किचन में घंटों बिताने का समय नहीं है, तो हमने आपके लिए चुने हैं 5 ऐसे 'सुपर-ईजी' और हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज, जो सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। आइए जानते हैं। ओवरनाइट ओट्स (Overnight Oats) यह सबसे आसान और कम समय लेने वाला नाश्ता है। इसकी तैयारी आपको रात में ही करनी होती है। रात को एक जार में ओट्स, दूध (सामान्य या बादाम का दूध), और चिया सीड्स मिलाकर फ्रिज में रख दें। सुबह इसमें अपने पसंदीदा फल (जैसे केला, स्ट्रॉबेरी), नट्स और थोड़ा शहद डालकर तुरंत खा लें।

फायदा: यह फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और पाचन को भी स्वस्थ रखता है। प्रोटीन स्मूदी (Protein Smoothie) अगर आपके पास सचमुच सिर्फ 5 मिनट हैं, तो प्रोटीन स्मूदी एक बेहतरीन विकल्प है। आपको बस एक ब्लेंडर में एक केला या कोई अन्य फल, दही (या व्हे प्रोटीन का एक स्कूप), और कुछ बादाम या अखरोट डालकर ब्लेंड करना है।

फायदा: यह तुरंत एनर्जी देता है और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने के कारण मांसपेशियों के लिए भी अच्छा है। इसे पीते हुए भी आप ऑफिस के लिए निकल सकती हैं। पनीर/एग टोस्ट (Paneer/Egg Toast) प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। पनीर या अंडा इसे पूरा करने का सबसे आसान तरीका है।

पनीर टोस्ट: ब्राउन ब्रेड के स्लाइस पर पनीर को कद्दूकस करके, हल्का नमक-काली मिर्च डालकर, 2 मिनट तक तवे पर सेंक लें। अंडा ऑमलेट: दो अंडों को बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर के साथ मिलाकर 2 मिनट में ऑमलेट बनाएं और ब्रेड के साथ खाएं। फायदा: प्रोटीन आपको दिनभर थकान महसूस नहीं होने देता और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। स्प्राउट्स सलाद (Sprouts Salad) अंकुरित दालें एक 'सुपरफूड' हैं। ये पहले से ही अंकुरित होने के कारण तेजी से तैयार हो जाते हैं। सुबह बस उबले हुए या कच्चे स्प्राउट्स में बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, थोड़ा नींबू का रस, नमक और चाट मसाला मिलाकर खा लें।

फायदा: यह फाइबर, विटामिन और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। इसे खाने से आपका पेट हल्का महसूस होता है और आप तरोताजा रहती हैं। मूंग दाल चीला (Moong Dal Cheela) अगर आप कुछ रेगुलर और पौष्टिक खाना चाहती हैं, तो मूंग दाल का चीला ट्राई कर सकती हैं। मूंग दाल का बैटर आप रात में ही तैयार करके फ्रिज में रख सकती हैं। सुबह बस नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा0सा बैटर फैलाएं और 2 मिनट में स्वादिष्ट चीला तैयार हो जाता है।