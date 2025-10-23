घर पर बनाना चाहते हैं बाजार जैसा परफेक्ट क्रीमी हमस, तो नोट कर लें ये स्टेप बाय स्टेप रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमस मिडल ईस्ट का एक बेहद लोकप्रिय और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे अक्सर डिप के तौर पर खाया जाता है। यह उबले हुए चने, ताहिनी (तिल का पेस्ट), नींबू का रस और लहसुन से बनाया जाता है। इसलिए यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होता, बल्कि यह प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा का एक बेहतरीन स्रोत भी है।

इसे घर पर बनाना बहुत आसान है और इसे कई डिशेज के साथ डिप की तरह परोसा जा सकता है। अगर आप भी घर पर हमस बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसे बनाने की आसान रेसिपी।

हमस बनाने की रेसिपी

जरूरी सामग्री-

हमस बनाने के लिए आपको 1 कप काबुली चना (रात भर भिगोकर उबाले हुए), 2 से 3 बड़े चम्मच ताहिनी (तिल का पेस्ट), 2 से 3 लहसुन की कलियां, 2 से 3 बड़े चम्मच नींबू का रस, 3 से 4 बड़े चम्मच जैतून का तेल, 2-3 बर्फ के टुकड़े, स्वादानुसार नमक, ½ छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, और उबालने के बाद बचा चने का पानी चाहिए।