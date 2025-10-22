मिठाइयों पर क्यों लगाते हैं सोने-चांदी का वर्क? सिर्फ सजावट नहीं, मुगलों से जुड़ा है इसका इतिहास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में जब हम किसी भारतीय मिठाई की दुकान में कदम रखते हैं तो चमकते काउंटर में रखी काजू कतली, बर्फी और लड्डू अपनी सुनहरी और चांदी की चमक से हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पर जड़ा हुआ चांदी या सोने का वर्क सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा, इतिहास और विश्वास का प्रतीक है।

जी हां, मिठाइयों पर लगा सोने या चांदी का वर्क सिर्फ दिखावटी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण छिपे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मिठाइयों पर वर्क लगाने की परंपरा क्यों शुरू हुई और आज तक क्यों जारी है।

वर्क क्या है और कैसे बनता है? वर्क यानी खाने योग्य सोने या चांदी की बेहद पतली परत, जिसे हवा में उड़ता हुआ भी देखा जा सकता है। पारंपरिक तौर पर वर्क बनाने की प्रक्रिया बेहद बारीक और समय लेने वाली होती थी। छोटे-छोटे धातु के टुकड़ों को पार्चमेंट पेपर के बीच रखकर हथौड़े से तब तक पीटा जाता था जब तक वे पारदर्शी और महीन परत में न बदल जाएं।

पहले समय में वर्क बनाने में जानवरों की आंतों से बने पार्चमेंट का इस्तेमाल होता था, जिससे धार्मिक और नैतिक चिंताएं उठीं। आज ज्यादातर वर्क बनाने वाले सिंथेटिक या प्लांट बेस्ड मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह प्रक्रिया पूरी तरह शाकाहारी बन चुकी है।