न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया प्रदूषण का तोड़, इस जादुई काढ़े से मिलेगी जहरीली हवा से सुरक्षा और डबल फायदे
दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए एक हर्बल काढ़ा बताया है। इस काढ़े में तुलसी, लौंग, हल्दी, काली मिर्च, गुड़ और नींबू का रस होता है। यह काढ़ा फेफड़ों को साफ करता है, सूजन कम करता है और इम्युनिटी को बढ़ाता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है और खांसी कम होती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहर बीत चुका है और इसी के साथ अब दिल्ली-एनसीआर समेत कई जगहों पर हवा का स्तर बद से बदतर हो चुका है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में हवा का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।
खासकर आपके फेफड़े बढ़ते प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जहरीली हवा में सांस लेने के लिए अपने लंग्स को मजबूत बनाया जाए, जिससे सेहत बेहतर हो और आपके फेफड़े मजबूत। ऐसे में हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर एक ऐसे हर्बल काढ़े के बारे में बताया, जो आपके लंग्स को मजबूत करने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं इस काढ़े को बनाने का तरीका और इसके फायदे-
फेफड़ों को हो रहा नुकसान
न्यूट्रीशनिस्ट के मुताबिक हर साल, दिवाली के बाद से फरवरी तक, हवा जहरीली हो जाती है और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। पटाखों के धुएं, ट्रैफिक के धुएं और सर्दियों के बीच, सिर्फ AQI ही नहीं गिरता, हमारी एनर्जी और इम्युनिटी भी कम हो जाती है। ऐसे में यह आसान सा घर का बना काढ़ा आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। इसे पीने से आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं, ताकि वे आपके आस-पास के माहौल से बेहतर ढंग से निपट सकें।
काढ़े में क्या-क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं
- तुलसी: यह एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर जो बलगम को साफ करता है और बेहतर सांस लेने में मदद करता है।
- लौंग: गले की जलन कम करती है और फेफड़ों के टिश्यूज को प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाती है।
- हल्दी: इसमें मौजूद करक्यूमिन सूजन से लड़ता है और आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है।
- काली मिर्च: हल्दी के अब्जॉर्बश को बढ़ाता है और आपके शरीर को तेजी से डिटॉक्स करने में मदद करता है।
- गुड़: फेफड़ों को साफ करने का काम करता है, जो महीन धूल और प्रदूषकों को हटाने में मदद करता है।
- नींबू रस: विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से यह इम्युनिटी मजबूत करता है और शरीर में बेहतर ऑक्सीजन प्रवाह में मदद करता है।
काढ़ा बनाने का तरीका
इस काढ़े को बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको किचन के मौजूद कुछ चीजों की जरूरत होगी। इन चीजों में तुलसी, हल्दी, काली मिर्च, गुड़, लौंग, और नींबू का रस। अब इसे बनाने के लिए एक पैन में एक गिलास पानी में नसभी सामग्रियों को डाल दें। याद रखें अभी नींबू का रस न डालें। अब कुछ मिनट के लिए अच्छी तरह उबालें। इसके बाद इसे छानकर नींबू का रस डालें और घूंट-घूंट करके इस काढ़े का सेवन करें।
काढ़ा पीने का सही तरीका और समय
इस काढ़े को दिन में एक बार, खासकर सुबह या शाम को, गरमागरम पिएं। आपको फर्क महसूस होगा, खांसी कम होगी, सीने में दर्द कम होगा और कम हवा वाले दिनों में भी सांस लेने में आसानी होगी।
