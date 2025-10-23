न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया प्रदूषण का तोड़, इस जादुई काढ़े से मिलेगी जहरीली हवा से सुरक्षा और डबल फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहर बीत चुका है और इसी के साथ अब दिल्ली-एनसीआर समेत कई जगहों पर हवा का स्तर बद से बदतर हो चुका है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में हवा का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।

खासकर आपके फेफड़े बढ़ते प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जहरीली हवा में सांस लेने के लिए अपने लंग्स को मजबूत बनाया जाए, जिससे सेहत बेहतर हो और आपके फेफड़े मजबूत। ऐसे में हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर एक ऐसे हर्बल काढ़े के बारे में बताया, जो आपके लंग्स को मजबूत करने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं इस काढ़े को बनाने का तरीका और इसके फायदे-