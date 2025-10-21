दीवाली के बाद दमघोटू हुई दिल्ली-एनसीआर की हवा, फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए करें ये 5 योगासन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण (Air Pollution) की चादर में ढक चुकी है। पटाखे और बगल के राज्यों में पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण का स्तर नई सीमाएं छू रहा है। ऐसे में हवा की लगातार गिरती गुणवत्ता हमारे फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।

प्रदूषित हवा में मौजूद जहरीले कण सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करते हैं, जिससे फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। ऐसे में नियमित योगाभ्यास (Yoga Poses for Healthy Lungs) फेफड़ों की काम करने की क्षमता बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। आइए जानें फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए कुछ योगासन।

प्राणायाम प्राणायाम सीधे तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाती है। अनुलोम-विलोम, कपालभाति, और भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में खासतौर से सहायक हैं। नियमित अभ्यास से फेफड़ों में ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं।