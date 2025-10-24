घर पर चाहिए रेस्टोरेंट स्टाइल Paneer Butter Masala का स्वाद, तो नोट कर लें ये स्पेशल रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी रेस्टोरेंट जैसा मलाईदार और जायकेदार पनीर बटर मसाला बहुत पसंद है? अगर हां, तो अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खास रेसिपी, जिससे आप घर पर ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का पनीर बटर मसाला बना सकते हैं। जी हां, यह रेसिपी बेहद सिंपल है और इसे बनाने में आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

पनीर बटर मसाला के लिए सामग्री सबसे पहले, जरूरी है कि आपकी सारी सामग्री तैयार हो। आपको लगभग 250 ग्राम ताजा पनीर, दो बड़े प्याज (बारीक कटे), दो टमाटर की प्यूरी, 10-15 काजू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी और ताजी क्रीम चाहिए। साथ ही, कुछ गरम मसाले जैसे लौंग, इलायची और दालचीनी का इस्तेमाल स्वाद को और बढ़ा देगा। इसके अलावा, काजू को गरम पानी में भिगोकर पेस्ट बनाने से ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है।

ग्रेवी को दें मखमली टेक्सचर पनीर बटर मसाला का असली जादू उसकी ग्रेवी में होता है। एक पैन में थोड़ा बटर (मक्खन) गरम करें और उसमें गरम मसाले डालें। फिर कटे हुए प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक भूनें। अब अदरक-लहसुन का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी डालकर अच्छी तरह पकाएं, जब तक कि मसाला तेल न छोड़ने लगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और धनिया पाउडर मिलाएं। जब मसाला भुन जाए, तो भीगे हुए काजू का पेस्ट और थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं।