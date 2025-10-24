Language
    घर पर चाहिए रेस्टोरेंट स्टाइल Paneer Butter Masala का स्वाद, तो नोट कर लें ये स्पेशल रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:29 PM (IST)

    पनीर बटर मसाला का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। रेस्टोरेंट में खाई गई इस मलाईदार और मीठी-तीखी करी का स्वाद घर पर लाना भले ही आपको मुश्किल लगता हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जी हां, कुछ खास ट्रिक्स और सही सामग्री का इस्तेमाल करके आप भी इस डिश को घर पर आसानी से बना सकते हैं।

    ऐसे बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी रेस्टोरेंट जैसा मलाईदार और जायकेदार पनीर बटर मसाला बहुत पसंद है? अगर हां, तो अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खास रेसिपी, जिससे आप घर पर ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का पनीर बटर मसाला बना सकते हैं। जी हां, यह रेसिपी बेहद सिंपल है और इसे बनाने में आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

    Paneer Butter Masala

    पनीर बटर मसाला के लिए सामग्री

    सबसे पहले, जरूरी है कि आपकी सारी सामग्री तैयार हो। आपको लगभग 250 ग्राम ताजा पनीर, दो बड़े प्याज (बारीक कटे), दो टमाटर की प्यूरी, 10-15 काजू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी और ताजी क्रीम चाहिए। साथ ही, कुछ गरम मसाले जैसे लौंग, इलायची और दालचीनी का इस्तेमाल स्वाद को और बढ़ा देगा। इसके अलावा, काजू को गरम पानी में भिगोकर पेस्ट बनाने से ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है।

    ग्रेवी को दें मखमली टेक्सचर

    पनीर बटर मसाला का असली जादू उसकी ग्रेवी में होता है। एक पैन में थोड़ा बटर (मक्खन) गरम करें और उसमें गरम मसाले डालें। फिर कटे हुए प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक भूनें। अब अदरक-लहसुन का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी डालकर अच्छी तरह पकाएं, जब तक कि मसाला तेल न छोड़ने लगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और धनिया पाउडर मिलाएं। जब मसाला भुन जाए, तो भीगे हुए काजू का पेस्ट और थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं।

    बटर, क्रीम और पनीर

    ग्रेवी को एक बार छानने से उसका टेक्सचर एकदम मखमली हो जाएगा। छनी हुई ग्रेवी को वापस पैन में डालें, इसमें नमक और थोड़ी सी चीनी (स्वाद को बैलेंस करने के लिए) मिलाएं। अब सबसे जरूरी चीज- ढेर सारा मक्खन और ताजी क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आखिर में, क्यूब्स में कटा हुआ पनीर और थोड़ी सी क्रश की हुई कसूरी मेथी डालें। 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, और आपका स्वादिष्ट 'पनीर बटर मसाला' तैयार है। इसे गर्मा-गर्म नान, रोटी या चावल के साथ परोसें और रेस्टोरेंट के स्वाद का मजा लें।

