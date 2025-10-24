ब्रेकफास्ट में ट्राई करें हेल्दी और टेस्टी 'पनीर डोसा', एनर्जी के साथ-साथ प्रोटीन का भी मिलेगा डोज

(Picture Courtesy: Instagram)

गरम मसाला या पाव भाजी मसाला- 1/2 चम्मच

हरा धनिया- 1-2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)

हरी मिर्च- 1-2 (बारीक कटी हुई, स्वादानुसार)

पनीर- 1/2 से 1 कप (कद्दूकस किया हुआ या छोटे टुकड़ों में)

सबसे पहले एक पैन या कड़ाही में तेल/घी गरम करें।

अगर आप सरसों के दानें डालें और तड़कने दें। फिर बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालें। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनें।

अब बारीक कटे हुए टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं। फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला/पाव भाजी मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अब कद्दूकस किया हुआ या क्रम्बल किया हुआ पनीर डालें और मसाले के साथ पनीर को हल्के हाथ से 1-2 मिनट तक मिलाएं और पकाएं। ज्यादा न पकाएं वरना पनीर सख्त हो सकता है।

इसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिलाकर आंच बंद कर दें। आपकी स्टफिंग तैयार है।

अब डोसा बैटर में स्वादानुसार नमक मिलाएं और पानी डालकर बैटर की कंसीस्टेंसी को डोसा बनाने लायक पतला करें।

इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवा या डोसा तवा गरम करें। तवा जब गरम हो जाए तो उस पर थोड़ा सा तेल लगाकर एक कपड़े या टिश्यू पेपर से हल्के से पोंछ लें।

अब तवे पर थोड़ा सा पानी छिड़कें और उसे तुरंत पोंछ लें। इससे तवे का तापमान नियंत्रित होता है।

तवे पर एक करछी बैटर डालें और करछी के निचले हिस्से से हल्के हाथ से गोल घुमाते हुए पतला फैलाएं।

पकाते समय आंच को मध्यम रखें। डोसे के किनारों पर और ऊपर थोड़ा सा तेल या घी डालें।

जब डोसा नीचे से सुनहरा और कुरकुरा होने लगे, तो उसके बीच में 2-3 बड़े चम्मच पनीर स्टफिंग फैलाएं और डोसे को फोल्ड करें।