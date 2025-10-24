ब्रेकफास्ट में ट्राई करें हेल्दी और टेस्टी 'पनीर डोसा', एनर्जी के साथ-साथ प्रोटीन का भी मिलेगा डोज
ब्रेकफास्ट में हमेशा कुछ हेल्दी ही खाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे दिन काम करने के लिए एनर्जी मिलती है और सेहत भी दुरुस्त रहती है। ऐसे में आप चाहें, तो ब्रेकफास्ट के लिए पनीर डोसा ट्राई कर सकते हैं। पनीर से आपको प्रोटीन मिलता है और फर्मेंटेड डोसा बैटर पाचन के लिए काफी फायदेमंद होता है। आइए जानें इसकी रेसिपी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे जरूरी खाना होता है। इससे दिनभर काम करने की एनर्जी मिलती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, मूड बेहतर होता है और शरीर को पोषण मिलता है। इसलिए सुबह का नाश्ता हमेशा हेल्दी होना चाहिए।
अगर आप भी सुबह के नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं, तो आप पनीर डोसा ट्राई कर सकते हैं। पनीर डोसा स्वाद में काफी लाजवाब होता है और इसे बनाना भी काफी आसान होता है। आइए जानें ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी और टेस्टी पनीर डोसा बनाने की रेसिपी।
पनीर डोसा बनाने की रेसिपी
सामग्री-
- रेडीमेड डोसा बैटर- आवश्यकतानुसार
- नमक- स्वादानुसार
- पनीर- 1/2 से 1 कप (कद्दूकस किया हुआ या छोटे टुकड़ों में)
- प्याज- 1/2 (बारीक कटा हुआ)
- टमाटर- 1/2 (बारीक कटा हुआ)
- हरी मिर्च- 1-2 (बारीक कटी हुई, स्वादानुसार)
- हरा धनिया- 1-2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)
- तेल/घी- 1-2 बड़े चम्मच
- सरसों के दानें- 1/2 चम्मच
- हल्दी पाउडर- 1/4 चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर- 1/2 चम्मच (स्वादानुसार)
- धनिया पाउडर- 1 चम्मच
- गरम मसाला या पाव भाजी मसाला- 1/2 चम्मच
- नमक- स्वादानुसार
बनाने की विधि-
- सबसे पहले एक पैन या कड़ाही में तेल/घी गरम करें।
- अगर आप सरसों के दानें डालें और तड़कने दें। फिर बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालें। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनें।
- अब बारीक कटे हुए टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं। फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला/पाव भाजी मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- अब कद्दूकस किया हुआ या क्रम्बल किया हुआ पनीर डालें और मसाले के साथ पनीर को हल्के हाथ से 1-2 मिनट तक मिलाएं और पकाएं। ज्यादा न पकाएं वरना पनीर सख्त हो सकता है।
- इसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिलाकर आंच बंद कर दें। आपकी स्टफिंग तैयार है।
- अब डोसा बैटर में स्वादानुसार नमक मिलाएं और पानी डालकर बैटर की कंसीस्टेंसी को डोसा बनाने लायक पतला करें।
- इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवा या डोसा तवा गरम करें। तवा जब गरम हो जाए तो उस पर थोड़ा सा तेल लगाकर एक कपड़े या टिश्यू पेपर से हल्के से पोंछ लें।
- अब तवे पर थोड़ा सा पानी छिड़कें और उसे तुरंत पोंछ लें। इससे तवे का तापमान नियंत्रित होता है।
- तवे पर एक करछी बैटर डालें और करछी के निचले हिस्से से हल्के हाथ से गोल घुमाते हुए पतला फैलाएं।
- पकाते समय आंच को मध्यम रखें। डोसे के किनारों पर और ऊपर थोड़ा सा तेल या घी डालें।
- जब डोसा नीचे से सुनहरा और कुरकुरा होने लगे, तो उसके बीच में 2-3 बड़े चम्मच पनीर स्टफिंग फैलाएं और डोसे को फोल्ड करें।
- गरमा गरम पनीर डोसा नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसें।
