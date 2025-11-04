खाने का स्वाद लाजवाब बना देंगी ये दो तरह की चटनी, आप भी नोट कर लीजिए इनकी आसान रेसिपी
चटनी सदियों से हमारी थाली का हिस्सा रही हैं। चटनी किसी बोरिंग खाने के स्वाद में भी चार चांद लगा देती है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पाचन के लिए भी काफी फायदेमंद होती हैं। आज हम आपको ऐसी ही दो चटनी की रेसिपी बताने वाले हैं, जो स्वाद में बेहद लाजवाब होती हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय खान-पान में चटनी हमेशा से ही थाली का अहम हिस्सा रही है। यह छोटी सी चीज न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ा देती है, बल्कि पाचन को भी दुरुस्त रखती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही दो लाजवाब चटनियों की रेसिपी, एक ताजगी से भरपूर धनिया-पुदीने की चटनी और दूसरी मसालेदार और स्वाद में जबरदस्त लहसुन की चटनी।
ये चटनियां न सिर्फ आपके रोज के खाने का स्वाद बढ़ा देंगी, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती हैं। आइए नोट कर लें इन्हें बनाने की आसान विधि।
धनिया-पुदीना की चटनी
(Picture Courtesy: Freepik)
यह चटनी अपने हरे रंग और फ्रेश महक से ही दिल जीत लेती है। यह न सिर्फ समोसे-पकौड़े के साथ परफेक्ट लगती है, बल्कि पराठे, दाल-चावल या सैंडविच के साथ भी इसका स्वाद अलग ही आनंद देता है। इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें लगने वाला समय भी बहुत कम है।
सामग्री-
- धनिया पत्ती- लगभग 1 कप
- पुदीना पत्ती- 1/2 कप
- हरा धनिया- 1 छोटा चम्मच
- हरी मिर्च- 2-3 (स्वादानुसार)
- अदरक- 1 इंच का टुकड़ा
- नींबू का रस- 1 बड़ा चम्मच
- जीरा- 1/2 छोटा चम्मच
- नमक- स्वादानुसार
- काला नमक- 1/4 छोटा चम्मच
- पानी- थोड़ा सा (ग्राइंडिंग के लिए)
बनाने की विधि-
- सबसे पहले धनिया और पुदीने की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें, ताकि उनमें लगी मिट्टी और गंदगी निकल जाए।
- अब मिक्सी जार में धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, हरा धनिया, नमक और काला नमक डाल दें।
- अब इसमें नींबू का रस और थोड़ा सा पानी (लगभग 1-2 बड़े चम्मच) डालकर मिक्सी चला दें।
- इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक कि यह बिल्कुल स्मूद पेस्ट न बन जाए। ध्यान रहे कि पानी ज्यादा न डालें, नहीं तो चटनी पतली हो जाएगी।
- तैयार चटनी को एक बाउल में निकाल लें। आप चाहें तो इसमें तल कर ठंडा किया हुआ एक चम्मच तेल डालकर मिला सकते हैं, इससे इसका रंग लंबे समय तक हरा रहेगा।
- यह ताजी और स्वादिष्ट धनिया-पुदीने की चटनी तैयार है।
लहसुन की चटनी
(Picture Courtesy: Freepik)
अगर आपको तीखा और मसालेदार स्वाद पसंद है, तो यह लहसुन की चटनी आपके दिल को छू जाएगी। यह चटनी अपनी तेज महक और स्वाद के लिए जानी जाती है। यह केवल रायते या दाल में ही स्वाद नहीं बढ़ाती, बल्कि नान, रुमाली रोटी या तंदूरी चिकन के साथ तो यह सोने पर सुहागा जैसी है।
सामग्री-
- लहसुन- 8-10 कलियां (छिली हुई)
- सफेद तिल- 2 बड़े चम्मच
- मूंगफली- 2 बड़े चम्मच
- सूखी लाल मिर्च- 2-3 (स्वादानुसार)
- जीरा- 1/2 छोटा चम्मच
- नमक- स्वादानुसार
- नींबू का रस- 1 बड़ा चम्मच
- तेल- 1 बड़ा चम्मच
बनाने की विधि-
- सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें। इसमें जीरा और सूखी लाल मिर्च डालकर भून लें।
- अब इसमें मूंगफली और सफेद तिल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
- फिर इसमें छिली हुई लहसुन की कलियां डाल दें और 2-3 मिनट तक भूनें, ध्यान रहे कि लहसुन जले नहीं।
- गैस बंद करके इस मिश्रण को ठंडा होने दें।
- ठंडा होने के बाद इस मिश्रण को मिक्सी जार में डालें, इसमें नमक और नींबू का रस मिलाएं।
- अब इसे ब्लेंड करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना सकते हैं या बिना पानी के भी इसे ब्लेंड किया जा सकता है।
- मसालेदार और खुशबूदार लहसुन की चटनी तैयार है। इसे एयरटाइट जार में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं और कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
