खाने का स्वाद लाजवाब बना देंगी ये दो तरह की चटनी, आप भी नोट कर लीजिए इनकी आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय खान-पान में चटनी हमेशा से ही थाली का अहम हिस्सा रही है। यह छोटी सी चीज न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ा देती है, बल्कि पाचन को भी दुरुस्त रखती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही दो लाजवाब चटनियों की रेसिपी, एक ताजगी से भरपूर धनिया-पुदीने की चटनी और दूसरी मसालेदार और स्वाद में जबरदस्त लहसुन की चटनी।

ये चटनियां न सिर्फ आपके रोज के खाने का स्वाद बढ़ा देंगी, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती हैं। आइए नोट कर लें इन्हें बनाने की आसान विधि। धनिया-पुदीना की चटनी (Picture Courtesy: Freepik) यह चटनी अपने हरे रंग और फ्रेश महक से ही दिल जीत लेती है। यह न सिर्फ समोसे-पकौड़े के साथ परफेक्ट लगती है, बल्कि पराठे, दाल-चावल या सैंडविच के साथ भी इसका स्वाद अलग ही आनंद देता है। इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें लगने वाला समय भी बहुत कम है।

सामग्री- धनिया पत्ती- लगभग 1 कप

पुदीना पत्ती- 1/2 कप

हरा धनिया- 1 छोटा चम्मच

हरी मिर्च- 2-3 (स्वादानुसार)

अदरक- 1 इंच का टुकड़ा

नींबू का रस- 1 बड़ा चम्मच

जीरा- 1/2 छोटा चम्मच

नमक- स्वादानुसार

काला नमक- 1/4 छोटा चम्मच

पानी- थोड़ा सा (ग्राइंडिंग के लिए) बनाने की विधि- सबसे पहले धनिया और पुदीने की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें, ताकि उनमें लगी मिट्टी और गंदगी निकल जाए।

अब मिक्सी जार में धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, हरा धनिया, नमक और काला नमक डाल दें।

अब इसमें नींबू का रस और थोड़ा सा पानी (लगभग 1-2 बड़े चम्मच) डालकर मिक्सी चला दें।

इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक कि यह बिल्कुल स्मूद पेस्ट न बन जाए। ध्यान रहे कि पानी ज्यादा न डालें, नहीं तो चटनी पतली हो जाएगी।

तैयार चटनी को एक बाउल में निकाल लें। आप चाहें तो इसमें तल कर ठंडा किया हुआ एक चम्मच तेल डालकर मिला सकते हैं, इससे इसका रंग लंबे समय तक हरा रहेगा।

यह ताजी और स्वादिष्ट धनिया-पुदीने की चटनी तैयार है। लहसुन की चटनी