अब सूजी-बेसन छोड़िए, ब्रेकफास्ट या शाम की चाय के लिए झटपट बनाएं टेस्टी और हेल्दी 'आलू चीला'

इसमें कच्चा आलू घिसकर डाला जाता है और इसका कुरकुरापन जुबान पर लाजवाब लगता है। हालांकि, इसके लिए आपको इसकी सही रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी। आइए जानें आलू का चीला बनाने की रेसिपी।

अदरक- 1 इंच का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

सूजी (रवा)- 1 बड़ा चम्मच (कुरकुरापन लाने के लिए)

सबसे पहले कच्चे आलू को छील लें और कद्दूकस कर लें। अब कद्दूकस किए हुए आलू को ठंडे पानी में धो लें और हाथों से निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल दें। यह स्टेप बहुत जरूरी है, ताकि चीला कुरकुरा बने।

अब एक बड़े बर्तन में निचोड़े हुए आलू लें और इसमें कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डालें।

फिर इसमें बेसन, सूजी, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिला लें।

इसमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आलू और प्याज नमक के संपर्क में आते ही अपना पानी छोड़ते हैं। अगर मिश्रण बहुत सूखा लगे, तो बस 1-2 चम्मच पानी छिड़कें।

अब एक नॉन-स्टिक तवे को मध्यम आंच पर गरम करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं।

तवे पर एक बड़ा चम्मच मिश्रण डालें और उसे गोल आकार में फैलाएं। इसे बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला न रखें।

चीले के किनारों पर थोड़ा तेल डालें। इसे मध्यम आंच पर तब तक पकने दें जब तक कि नीचे की सतह सुनहरी और कुरकुरी न हो जाए।

अब सावधानी से चीले को पलटें और दूसरी तरफ से भी सुनहरा होने तक सेकें। अच्छी तरह पकने में लगभग 3-4 मिनट लग सकते हैं।