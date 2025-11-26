आलू टिक्की को क्रिस्पी बनाने का सीक्रेट! जानें वो खास ट्रिक जिससे आपकी चाट का स्वाद हो जाएगा दोगुना

गार्निश - सेव, अनार के दाने और थोड़ा हरा धनिया

मसाले - चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च

इमली की मीठी चटनी - खट्टी-मीठी सोंठ

फेंटा हुआ दही - 1 कप

तेल - शैलो फ्राई करने के लिए

हरा धनिया - बारीक कटा हुआ

मसाले - नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर (स्वादानुसार)

हरी मिर्च - 2 (बारीक कटी हुई)

चावल का आटा - 1 बड़ा चम्मच (वैकल्पिक, एक्स्ट्रा क्रंच के लिए)

कॉर्नफ्लोर या अरारोट - 3-4 बड़े चम्मच (कुरकुरापन लाने के लिए)

आलू - 4-5 मध्यम (उबले और पूरी तरह ठंडे किए हुए)

सबसे पहले उबले हुए आलुओं को छीलकर कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने से टिक्की में गांठें नहीं रहेंगी।

अब इसमें कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, हरी मिर्च, हरा धनिया और टिक्की के सूखे मसाले मिलाएं। फिर इसे आटे की तरह गूंथ लें। अगर मिश्रण गीला लगे, तो थोड़ा और कॉर्नफ्लोर डालें।

अब हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं और मिश्रण से मध्यम आकार की गोल लोइयां बना लें। इन्हें हथेलियों के बीच दबाकर चपटा पैटी के आकार का कर लें। किनारों को चिकना कर लें ताकि तलते समय ये फटें नहीं।

इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवे पर 3-4 चम्मच तेल गर्म करें।

टिक्कियों को तवे पर रखें और मध्यम आंच पर सेकें। जब एक तरफ से सुनहरी और कुरकुरी हो जाए, तो पलट दें और दोनों तरफ से गहरा सुनहरा होने तक सेकें।

बाजार जैसा स्वाद पाने के लिए, टिक्की जब 80% पक जाए, तो उसे कलछी से थोड़ा दबाकर दोबारा सेकें। इससे वह अंदर तक कुरकुरी हो जाएगी।

अब एक प्लेट में 2 गरमा-गरम टिक्कियों को रखें और उन्हें हल्का सा तोड़ लें।

ऊपर से ठंडा और मीठा दही डालें।

फिर हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी डालें।

ऊपर से चुटकी भर चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा और लाल मिर्च छिड़कें।