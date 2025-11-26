आलू टिक्की को क्रिस्पी बनाने का सीक्रेट! जानें वो खास ट्रिक जिससे आपकी चाट का स्वाद हो जाएगा दोगुना
बाजार में मिलने वाली आलू टिक्की चाट अक्सर अनहेल्दी होती है। लेकिन अगर इसकी क्रेविंग हो, तो फिर क्या करें। ऐसे में आप घर पर भी एक बेहद आसान रेसिपी की मदद से आलू टिक्की चाट बना सकते हैं। इस रेसिपी से आपको बिल्कुल बाजार जैसी चाट का स्वाद मिलेगा।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आलू टिक्की चाट का चटपटा स्वाद सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसका लजीज स्वाद हर किसी की जुबान को खूब भाता है। हालांकि, बाजार में मिलने वाली चाट अनहेल्दी हो सकती है। बार-बार इस्तेमाल होने वाले तेल और गंदगी के कारण आप बीमार पड़ सकते हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप चाट खाना ही छोड़ दें। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप घर पर ही आलू टिक्की चाट बना लें। हम आपको इसकी ऐसी आसान रेसिपी बताने वाले हैं, जिससे आप आसानी से आलू टिक्की चाट बना पाएंगे और स्वाद भी बिल्कुल बाजार में मिलने वाली टिक्की जैसा ही मिलेगा। आइए जानें यह रेसिपी।
सामग्री
- आलू - 4-5 मध्यम (उबले और पूरी तरह ठंडे किए हुए)
- कॉर्नफ्लोर या अरारोट - 3-4 बड़े चम्मच (कुरकुरापन लाने के लिए)
- चावल का आटा - 1 बड़ा चम्मच (वैकल्पिक, एक्स्ट्रा क्रंच के लिए)
- हरी मिर्च - 2 (बारीक कटी हुई)
- मसाले - नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर (स्वादानुसार)
- हरा धनिया - बारीक कटा हुआ
- तेल - शैलो फ्राई करने के लिए
- चाट सजाने के लिए -
- फेंटा हुआ दही - 1 कप
- हरी चटनी - धनिया-पुदीना की
- इमली की मीठी चटनी - खट्टी-मीठी सोंठ
- मसाले - चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च
- गार्निश - सेव, अनार के दाने और थोड़ा हरा धनिया
बनाने की विधि
- सबसे पहले उबले हुए आलुओं को छीलकर कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने से टिक्की में गांठें नहीं रहेंगी।
- अब इसमें कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, हरी मिर्च, हरा धनिया और टिक्की के सूखे मसाले मिलाएं। फिर इसे आटे की तरह गूंथ लें। अगर मिश्रण गीला लगे, तो थोड़ा और कॉर्नफ्लोर डालें।
- अब हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं और मिश्रण से मध्यम आकार की गोल लोइयां बना लें। इन्हें हथेलियों के बीच दबाकर चपटा पैटी के आकार का कर लें। किनारों को चिकना कर लें ताकि तलते समय ये फटें नहीं।
- इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवे पर 3-4 चम्मच तेल गर्म करें।
- टिक्कियों को तवे पर रखें और मध्यम आंच पर सेकें। जब एक तरफ से सुनहरी और कुरकुरी हो जाए, तो पलट दें और दोनों तरफ से गहरा सुनहरा होने तक सेकें।
- बाजार जैसा स्वाद पाने के लिए, टिक्की जब 80% पक जाए, तो उसे कलछी से थोड़ा दबाकर दोबारा सेकें। इससे वह अंदर तक कुरकुरी हो जाएगी।
- अब एक प्लेट में 2 गरमा-गरम टिक्कियों को रखें और उन्हें हल्का सा तोड़ लें।
- ऊपर से ठंडा और मीठा दही डालें।
- फिर हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी डालें।
- ऊपर से चुटकी भर चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा और लाल मिर्च छिड़कें।
- सबसे लास्ट में बारीक सेव, अनार के दाने और हरे धनिये से सजाकर तुरंत सर्व करें।
