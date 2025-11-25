Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्दियों में चाय का मजा दोगुना कर देंगे क्रिस्पी प्याजी कबाब, इस आसान रेसिपी से झटपट करें तैयार

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    सर्दियों का मौसम हो और गरमा-गरम चाय के साथ कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने को मिल जाए, तो दिन बन जाता है। इन ठंडी शामों में, अक्सर हमारा मन करता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो झटपट तैयार हो जाए और खाने में लाजवाब हो। ऐसे में, पेश है- आपकी चाय पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट स्नैक- क्रिस्पी प्याजी कबाब। जी हां, यह पकवान इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्याजी कबाब बनाने की आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्याज लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है और इसलिए प्याजी कबाब बनाना बहुत किफायती और आसान है। यह पारंपरिक प्याज के पकौड़े का एक नया और ज्यादा टेस्टी रूप है। कबाब का बाहरी हिस्सा एकदम कुरकुरा होता है, जबकि अंदर से यह थोड़ा नरम और मसालों के स्वाद से भरा होता है। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है, जिससे यह अचानक आए मेहमानों या शाम की भूख के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्याजी कबाब बनाने के लिए सामग्री

    • 3-4 मध्यम आकार के प्याज (बारीक और पतले कटे हुए)
    • 1/2 कप बेसन (चने का आटा)
    • 1/4 कप चावल का आटा (चावल का आटा इन्हें क्रिस्पी बनाएगा)
    • 1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
    • 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट (ऑप्शनल)
    • 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
    • 1 चम्मच धनिया पाउडर
    • 1/2 चम्मच जीरा
    • 1/4 चम्मच अजवाइन (पाचन के लिए अच्छा)
    • नमक स्वादानुसार
    • तेल (तलने के लिए)

    इन सभी सामग्रियों को एक बड़े बर्तन में अच्छी तरह से मिला लें। ध्यान रहे कि आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्याज में पहले से ही काफी नमी होती है। मिश्रण को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि प्याज अपनी नमी छोड़ दे और मिश्रण गाढ़ा हो जाए।

    प्याजी कबाब बनाने की विधि

    • मिश्रण को अपने हाथों में लें और उन्हें छोटे, चपटे या गोल कबाब का आकार दें। इन्हें पकौड़ों की तरह गोल न करें, बल्कि हल्का सा दबाकर चपटा कर दें।
    • इसके बाद एक कड़ाही में मध्यम आंच पर तेल गरम करें। तेल इतना होना चाहिए कि कबाब उसमें पूरी तरह से डूब जाएं।
    • जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए, तो कबाबों को धीरे-धीरे तेल में डालें। कबाबों को मध्यम-धीमी आंच पर ही तलें। इससे वे अंदर तक पक जाएंगे और एकदम क्रिस्पी बनेंगे।
    • जब कबाब सुनहरे-भूरे हो जाएं और एकदम कुरकुरे दिखने लगें, तो उन्हें तेल से बाहर निकाल लें।
    • बस फिर, इन्हें एक टिशू पेपर पर रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकलकर अलग हो जाए।

    यह भी पढ़ें- बची हुई इडली यूज करने का शानदार तरीका है मसाला इडली फ्राई, 10 मिनट में बनकर हो जाएगी तैयार

    यह भी पढ़ें- घर पर बनाएं क्रीमी 'पिंक सॉस पास्ता', 20 मिनट में तैयार हो जाएगी इटैलियन डिश; नोट करें ये आसान रेसिपी