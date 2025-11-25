सर्दियों में चाय का मजा दोगुना कर देंगे क्रिस्पी प्याजी कबाब, इस आसान रेसिपी से झटपट करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्याज लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है और इसलिए प्याजी कबाब बनाना बहुत किफायती और आसान है। यह पारंपरिक प्याज के पकौड़े का एक नया और ज्यादा टेस्टी रूप है। कबाब का बाहरी हिस्सा एकदम कुरकुरा होता है, जबकि अंदर से यह थोड़ा नरम और मसालों के स्वाद से भरा होता है। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है, जिससे यह अचानक आए मेहमानों या शाम की भूख के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।