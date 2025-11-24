घर पर बनाएं क्रीमी 'पिंक सॉस पास्ता', 20 मिनट में तैयार हो जाएगी इटैलियन डिश; नोट करें ये आसान रेसिपी

सब्जियां और तड़का के लिए-

स्वीट कॉर्न- 2-3 बड़े चम्मच (उबले हुए) - ऑप्शनल

लहसुन- 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)

मिक्स सॉस के लिए-

(Picture Courtesy: Instagram)

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें। जब पानी में उबाल आ जाए, तो उसमें नमक और 1 चम्मच तेल डालें।

अब उसमें पास्ता डालें और उसे मध्यम आंच पर 8-10 मिनट तक उबालें।

पास्ता को 80% ही पकाना है। इसके बाद पास्ता को छान लें और ठंडे पानी से धो लें ताकि वह चिपके नहीं।

अब एक कड़ाही में एक चम्मच मक्खन या तेल गर्म करें और इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और हल्का सा भूनें।

अब कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और कॉर्न डालें और इन्हें 2 मिनट तक तेज आंच पर भूनें। सब्जियों को पूरी तरह गलाएं नहीं, इनका क्रंच बना रहना चाहिए।

अब सब्जियों को एक प्लेट में निकाल कर अलग रख दें।

फिर उसी कड़ाही में 2 बड़े चम्मच मक्खन डालें और उसमें दो चम्मच मैदा डालें और धीमी आंच पर 1-2 मिनट भूनें। ध्यान रखें कि मैदा भूरा न हो।

अब धीरे-धीरे इसमें दूध डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गुठलियां न पड़ें। इसे तब तक पकाएं जब तक सॉस गाढ़ा न हो जाए।

अब इस वाइट सॉस में टोमेटो प्यूरी या पास्ता सॉस और टोमेटो केचप मिलाएं। फिर इसमें चिली फ्लेक्स, ओरेगैनो, काली मिर्च और नमक डालें।

तैयार सॉस में भुनी हुई सब्जियां और उबला हुआ पास्ता डालें और अच्छे से मिक्स करें। 1-2 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, ताकि पास्ता सॉस को सोख ले।

लास्ट में कद्दूकस किया हुआ चीज डालें और पिघलने तक मिलाएं।