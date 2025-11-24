घर पर बनाएं क्रीमी 'पिंक सॉस पास्ता', 20 मिनट में तैयार हो जाएगी इटैलियन डिश; नोट करें ये आसान रेसिपी
क्या आपको पास्ता खाना पसंद है? पास्ता का असली स्वाद उसके सॉस में होता है। इसमें रेड और व्हाइट सॉस को मिलाकर बनाया गया मिक्स सॉस पास्ता का स्वाद इतना लजीज होता है कि यह हर किसी को खूब पसंद आता है। आइए जानें घर पर क्रिमी मिक्स सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी (Mix Sauce Pasta Recipe)।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मिक्स सॉस पास्ता, जिसे Pink Sauce Pasta भी कहते हैं, रेड सॉस के तीखेपन और वाइट सॉस की क्रीमीनेस का एक बेहतरीन मिश्रण है।
इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि यह बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। खासकर अगर आप इटैलियन खाने के शौकीन हैं, तब तो आपको पास्ता बहुत ही पसंद होगा। आइए जानें पिंक सॉस पास्ता बनाने की आसान रेसिपी (Pink Sauce Pasta Recipe)।
तैयारी का समय
- तैयारी- 10 मिनट
- पकाने का समय- 15-20 मिनट
- सर्विंग- 2-3 लोगों के लिए
सामग्री-
- पेने पास्ता (Penne Pasta)- 2 कप
- पानी- 4-5 कप
- नमक- ½ छोटा चम्मच
- तेल- 1 छोटा चम्मच
सब्जियां और तड़का के लिए-
- मक्खन/तेल- 1 बड़ा चम्मच
- लहसुन- 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)
- प्याज- 1 मध्यम (बारीक कटा हुआ)
- शिमला मिर्च- ½ कप (कटी हुई)
- स्वीट कॉर्न- 2-3 बड़े चम्मच (उबले हुए) - ऑप्शनल
मिक्स सॉस के लिए-
- मक्खन- 2 बड़े चम्मच
- मैदा- 2 बड़े चम्मच
- दूध- 1.5 कप (ठंडा)
- टोमेटो प्यूरी/पास्ता सॉस- 3-4 बड़े चम्मच
- टोमेटो केचप- 1 बड़ा चम्मच
- चीज- 2 क्यूब्स
- मसाले- चिली फ्लेक्स (1 छोटा चम्मच)
- ओरेगैनो/मिक्स हर्ब्स (1 छोटा चम्मच)
- काली मिर्च पाउडर (½ छोटा चम्मच)
- नमक (स्वादानुसार)
बनाने की विधि-
- सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें। जब पानी में उबाल आ जाए, तो उसमें नमक और 1 चम्मच तेल डालें।
- अब उसमें पास्ता डालें और उसे मध्यम आंच पर 8-10 मिनट तक उबालें।
- पास्ता को 80% ही पकाना है। इसके बाद पास्ता को छान लें और ठंडे पानी से धो लें ताकि वह चिपके नहीं।
- अब एक कड़ाही में एक चम्मच मक्खन या तेल गर्म करें और इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और हल्का सा भूनें।
- अब कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और कॉर्न डालें और इन्हें 2 मिनट तक तेज आंच पर भूनें। सब्जियों को पूरी तरह गलाएं नहीं, इनका क्रंच बना रहना चाहिए।
- अब सब्जियों को एक प्लेट में निकाल कर अलग रख दें।
- फिर उसी कड़ाही में 2 बड़े चम्मच मक्खन डालें और उसमें दो चम्मच मैदा डालें और धीमी आंच पर 1-2 मिनट भूनें। ध्यान रखें कि मैदा भूरा न हो।
- अब धीरे-धीरे इसमें दूध डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गुठलियां न पड़ें। इसे तब तक पकाएं जब तक सॉस गाढ़ा न हो जाए।
- अब इस वाइट सॉस में टोमेटो प्यूरी या पास्ता सॉस और टोमेटो केचप मिलाएं। फिर इसमें चिली फ्लेक्स, ओरेगैनो, काली मिर्च और नमक डालें।
- तैयार सॉस में भुनी हुई सब्जियां और उबला हुआ पास्ता डालें और अच्छे से मिक्स करें। 1-2 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, ताकि पास्ता सॉस को सोख ले।
- लास्ट में कद्दूकस किया हुआ चीज डालें और पिघलने तक मिलाएं।
- गरमा-गरम मिक्स सॉस पास्ता को ऊपर से थोड़े और चिली फ्लेक्स और ओरेगैनो छिड़क कर सर्व करें।
