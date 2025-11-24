घर पर भी बना सकते हैं रेस्टोरेंट जैसा कुरकुरा और चटपटा चिली पनीर, बस ध्यान रखें कुछ खास ट्रिक्स
चिली पनीर एक इंडो-चाइनीज डिश है, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। इसका हल्का कुरकुरा और चटपटा स्वाद हर किसी की जुबान पर भाता है। अगर आपको भी चिली-पनीर पसंद है, तो एक आसान रेसिपी (Chilli Paneer Recipe) को स्टेप-बाय-स्टेप फॉलो करके घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा चिली पनीर बना सकते हैं।
चाइनीज रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर (Chilli Paneer) एक बहुत ही मशहूर इंडो-चाइनीज डिश है, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। इसका तीखा स्वाद हर किसी को खूब भाता है और स्टार्टर्स या स्नैक्स के रूप में लोग इसे खाना पसंद करते हैं।
अच्छी बात यह है कि इसे बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन सही स्वाद पाने के लिए कुछ खास ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। आइए जानें एकदम रेस्टोरेंट जैसा कुरकुरा और चटपटा चिली पनीर बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी (Chilli Paneer Recipe)।
तैयारी का समय
- तैयारी- 15 मिनट
- पकाने का समय- 15-20 मिनट
- सर्विंग- 2-3 लोगों के लिए
सामग्री-
- पनीर- 250 ग्राम (चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ)
- कॉर्नफ्लोर- 3 बड़े चम्मच
- मैदा- 2 बड़े चम्मच
- अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 छोटा चम्मच
- काली मिर्च पाउडर- ½ छोटा चम्मच
- नमक- स्वादानुसार
- तेल- तलने के लिए
- सॉस और ग्रेवी के लिए-
- तेल- 2 बड़े चम्मच
- लहसुन- 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)
- अदरक- 1 छोटा चम्मच (बारीक कटा हुआ)
- हरी मिर्च- 2-3 (बीच से चीरा लगा हुआ)
- प्याज- 1 मध्यम (बड़े टुकड़ों/Petals में कटा हुआ)
- शिमला मिर्च- 1 मध्यम (चौकोर टुकड़ों में कटी हुई)
- सोया सॉस- 1 बड़ा चम्मच
- रेड चिली सॉस- 1 बड़ा चम्मच
- टोमेटो केचप- 1 छोटा चम्मच
- विनेगर- 1 छोटा चम्मच
- कॉर्नफ्लोर की स्लरी- (1 चम्मच कॉर्नफ्लोर + 2-3 चम्मच पानी मिलाकर)
- हरा प्याज- गार्निशिंग के लिए
- नमक और काली मिर्च- स्वादानुसार
(Picture Courtesy: Freepik)
बनाने की विधि-
- सबसे पहले एक बाउल में कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, काली मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट लें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लें। घोल इतना गाढ़ा होना चाहिए कि पनीर पर अच्छे से चिपक जाए।
- अब पनीर के टुकड़ों को इस घोल में डालें और अच्छे से कोट कर लें।
- इसके बाद एक कड़ाही में तेल गर्म करें। जब तेल मध्यम गर्म हो जाए, तो पनीर के टुकड़ों को डालें और सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।
- तलने के बाद पनीर को निकाल कर पेपर नैपकिन पर रख लें, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए।
- अब एक कड़ाही को तेज आंच पर गर्म करें और उसमें 2 चम्मच तेल डालें।
- इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालें। इसे 30 सेकंड के लिए भूनें ताकि खुशबू आने लगे।
- अब कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डालें। इसे 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम पर टॉस करें। सब्जियों का क्रंच बना रहना चाहिए, उन्हें गलाना नहीं है।
- इसके बाद आंच को थोड़ा कम करें और इसमें सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर और टोमेटो केचप डालें।
- इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।
- अब कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालें और लगातार चलाते रहें। इससे ग्रेवी गाढ़ी और ग्लॉसी हो जाएगी।
- जैसे ही सॉस गाढ़ा हो जाए, इसमें तले हुए पनीर के टुकड़े डालें।
- इसके बाद लास्ट में कटा हुआ हरा प्याज डालें और जल्दी-जल्दी मिक्स करें ताकि पनीर सॉस को सोख ले लेकिन नरम न पड़े।
- इसके बाद गैस बंद कर दें।
- गरमा-गरम चिली पनीर को फ्राइड राइस या हक्का नूडल्स के साथ सर्व करें।
