घर पर भी बना सकते हैं रेस्टोरेंट जैसा कुरकुरा और चटपटा चिली पनीर, बस ध्यान रखें कुछ खास ट्रिक्स

कॉर्नफ्लोर की स्लरी- (1 चम्मच कॉर्नफ्लोर + 2-3 चम्मच पानी मिलाकर)

रेड चिली सॉस- 1 बड़ा चम्मच

शिमला मिर्च- 1 मध्यम (चौकोर टुकड़ों में कटी हुई)

प्याज- 1 मध्यम (बड़े टुकड़ों/Petals में कटा हुआ)

हरी मिर्च- 2-3 (बीच से चीरा लगा हुआ)

अदरक- 1 छोटा चम्मच (बारीक कटा हुआ)

लहसुन- 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)

काली मिर्च पाउडर- ½ छोटा चम्मच

अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 छोटा चम्मच

पनीर- 250 ग्राम (चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ)

सबसे पहले एक बाउल में कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, काली मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट लें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लें। घोल इतना गाढ़ा होना चाहिए कि पनीर पर अच्छे से चिपक जाए।

अब पनीर के टुकड़ों को इस घोल में डालें और अच्छे से कोट कर लें।

इसके बाद एक कड़ाही में तेल गर्म करें। जब तेल मध्यम गर्म हो जाए, तो पनीर के टुकड़ों को डालें और सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।

तलने के बाद पनीर को निकाल कर पेपर नैपकिन पर रख लें, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए।

अब एक कड़ाही को तेज आंच पर गर्म करें और उसमें 2 चम्मच तेल डालें।

इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालें। इसे 30 सेकंड के लिए भूनें ताकि खुशबू आने लगे।

अब कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डालें। इसे 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम पर टॉस करें। सब्जियों का क्रंच बना रहना चाहिए, उन्हें गलाना नहीं है।

इसके बाद आंच को थोड़ा कम करें और इसमें सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर और टोमेटो केचप डालें।

इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।

अब कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालें और लगातार चलाते रहें। इससे ग्रेवी गाढ़ी और ग्लॉसी हो जाएगी।

जैसे ही सॉस गाढ़ा हो जाए, इसमें तले हुए पनीर के टुकड़े डालें।

इसके बाद लास्ट में कटा हुआ हरा प्याज डालें और जल्दी-जल्दी मिक्स करें ताकि पनीर सॉस को सोख ले लेकिन नरम न पड़े।

इसके बाद गैस बंद कर दें।