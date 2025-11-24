ग्वाकामोल को इन आसान रेसिपीज से दें इंडियन टच, स्वाद ऐसा कि हर कोई कहेगा वाह
ग्वाकामोल एक पारंपरिक मैक्सिकन डिप है जो एवोकाडो, टमाटर और नींबू से बनता है, जो सेहतमंद और स्वादिष्ट होता है। दो खास रेसिपीज से आप एवोकाडो के हेल्दी गुणों को बरकरार रखते हुए इसे भारतीय थाली में आसानी से शामिल कर सकते हैं, जिससे यह स्नैक, डिप या सलाद के रूप में और भी मजेदार बन जाता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ग्वाकामोल (Guacamole) एक ट्रेडिशनल मैक्सिकन डिप है, जिसे एवोकाडो, टमाटर, नींबू और हर्ब्स से बनाया जाता है। यह स्वाद में क्रीमी, फ्रेश और हेल्दी होता है। लेकिन जब इसमें देसी तड़का लग जाए, तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता है।
खास बात यह है कि एवोकाडो हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर होता है, जो न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। ऐसे में यहां बताई दो रेसिपीज ग्वाकामोल रेसिपीज आपको हर बाइट में देसीपन का मजा देंगी। आइए जानते हैं इनके बारे में।
स्पाइसी इंडियन मसाला ग्वाकामोल
सामग्री-
- पके हुए एवोकाडो- 2 (छिलका हटाकर गूदा निकाल लें)
- टमाटर- 1 (बारीक कटा हुआ)
- प्याज- 1 छोटा (बारीक कटा हुआ)
- हरी मिर्च- 1 (बारीक कटी हुई)
- नींबू का रस- 1.5 टेबलस्पून
- हरा धनिया- 2 टेबलस्पून
- भुना जीरा पाउडर- ½ टीस्पून
- काला नमक- स्वादानुसार
- चाट मसाला- ½ टीस्पून
- थोड़ा सा कद्दूकस किया अदरक (ऑप्शनल)
बनाने की विधि-
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एवोकाडो के गूदे को एक बाउल में डालकर अच्छे से मैश करें।उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डालें।
ऊपर से नींबू रस, भुना जीरा, चाट मसाला और काला नमक डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें जिससे टेक्सचर क्रीमी और फ्लेवर बैलेंस्ड हो जाए। अब आप चाहें तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखकर सर्व करें चिप्स, खाखरा या टोस्ट के साथ।
(Picture Courtesy: Freepik)
मिंटी हर्ब-कर्ड ग्वाकामोल
सामग्री-
- एवोकाडो- 2
- गाढ़ी दही- 2 टेबलस्पून (पानी न हो)
- लहसुन- 2-3 कली (कद्दूकस की हुई)
- ताजा पुदीना- 1 टेबलस्पून (बारीक कटा)
- हरा धनिया- 1 टेबलस्पून
- काली मिर्च- ¼ टीस्पून
- नींबू का रस- 1 टीस्पून
- सेंधा नमक या सफेद नमक- स्वादानुसार
बनाने की विधि-
एवोकाडो मैश करें और उसमें गाढ़ी दही डालकर स्मूद मिक्स करें।इसमें लहसुन, पुदीना, हरा धनिया, नींबू रस और मसाले मिलाएंहल्के हाथ से मिक्स करें जिससे क्रीमी टेक्सचर बना रहे।इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें, यह गर्मियों में खासतौर पर बेहद रिफ्रेशिंग लगता है।
इन दोनों रेसिपीज से आप ग्वाकामोल को अपनी इंडियन थाली में आसानी से शामिल कर सकते हैं। इसे स्नैक, ब्रेड स्प्रेड, डिप या हेल्दी सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी ट्विस्ट के साथ ये डिप हर बार खाने का मजा बढ़ा देगा!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।