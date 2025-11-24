नाश्ते में ट्राई करें इडली उपमा की ये लाजवाब रेसिपी, स्वाद ऐसा कि सब कहेंगे 'वाह'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इडली उपमा एक बेहतरीन 'फ्यूजन' डिश है। इसमें आपको इडली की सॉफ्टनेस के साथ-साथ उपमा का तीखा और चटपटा तड़का मिलेगा। यह न सिर्फ बासी इडली को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है, बल्कि यह बच्चों के टिफिन या शाम के स्नैक के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में महज 10 से 15 मिनट का समय लगता है। आइए बिना देर किए इसकी सिपंल रेसिपी जानते हैं।

इडली उपमा बनाने के लिए सामग्री सामग्री मात्रा बची हुई इडली 8 से 10 (या 2 कप चूरा) तेल 2-3 बड़े चम्मच राई 1 छोटा चम्मच उड़द दाल 1/2 छोटा चम्मच कढ़ी पत्ता 8-10 पत्ते हरी मिर्च 2 (बारीक कटी) प्याज 1 मध्यम आकार का (बारीक कटा) सब्जियां (गाजर, मटर) 1/4 कप (बारीक कटी) हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच नमक स्वादानुसार नींबू का रस 1 छोटा चम्मच हरा धनिया 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा, गार्निश के लिए) इडली उपमा बनाने का तरीका सबसे पहले बची हुई इडलियों को हाथ से या मिक्सर में हल्का दरदरा तोड़ लें। ध्यान रहे, इन्हें बहुत महीन नहीं पीसना है। अब एक कड़ाही या पैन में थोड़ा तेल गरम करें। इसमें सबसे पहले राई और उड़द दाल डालकर हल्का भूनें। जब राई तड़कने लगे, तो उसमें कढ़ी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अगले स्टेप में, आप थोड़ी सी बारीक कटी गाजर, मटर या अपनी पसंद की कोई भी सब्जी मिला सकते हैं। ये न केवल उपमा को रंगीन और पौष्टिक बनाएंगी, बल्कि स्वाद भी बढ़ाएंगी। सब्जियों को हल्का नरम होने दें। फिर इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं।

अब समय है इडली के मिश्रण को कड़ाही में डालने का। इडली का दरदरा चूरा डालें और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें। ध्यान रखें कि उपमा कड़ाही से चिपके नहीं। जब इडली का मिश्रण मसालों के साथ अच्छी तरह से मिल जाए और उसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें।