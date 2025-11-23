सिर्फ 5 स्टेप्स में घर पर बनाएं क्लासिक और क्रीमी 'हॉट चॉकलेट', नोट करें आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम आते ही गरमा-गरम ड्रिंक्स पीने का मन करने लगता है। कड़कड़ाती ठंड में हाथ में एक मग हॉट चॉकलेट (Hot Chocolate) हो, तो सुकून और स्वाद दोनों मिल जाते हैं। यह सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आती है। इसे बनाना बेहद आसान है और यह आपके घर को एक कैफे जैसा खुशनुमा माहौल दे सकती है। आइए, जानते हैं इस क्लासिक और क्रीमी हॉट चॉकलेट को बनाने की सबसे आसान रेसिपी।