सिर्फ 5 स्टेप्स में घर पर बनाएं क्लासिक और क्रीमी 'हॉट चॉकलेट', नोट करें आसान रेसिपी
सर्दी के मौसम में हॉट चॉकलेट पीना लोग काफी पसंद करते हैं। दूध, कोको पाउडर, चीनी और चॉकलेट का इस्तेमाल करके, इसे झटपट तैयार किया जा सकता है। मार्शमैलो या व्हिप्ड क्रीम जैसी टॉपिंग के साथ परोसकर, यह ठंड में सुकून और स्वाद दोनों देती है। आइए जानें इसकी रेसिपी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम आते ही गरमा-गरम ड्रिंक्स पीने का मन करने लगता है। कड़कड़ाती ठंड में हाथ में एक मग हॉट चॉकलेट (Hot Chocolate) हो, तो सुकून और स्वाद दोनों मिल जाते हैं। यह सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आती है। इसे बनाना बेहद आसान है और यह आपके घर को एक कैफे जैसा खुशनुमा माहौल दे सकती है। आइए, जानते हैं इस क्लासिक और क्रीमी हॉट चॉकलेट को बनाने की सबसे आसान रेसिपी।
सामग्री-
- दूध (फुल क्रीम)- 2 कप
- कोको पाउडर- 2 बड़े चम्मच
- चीनी- 2-3 बड़े चम्मच (या स्वादानुसार)
- डार्क चॉकलेट (या मिल्क चॉकलेट) के टुकड़े- 50 ग्राम (बारीक कटा हुआ या ग्रेट किया हुआ)
- वैनिला एसेंस- ½ छोटा चम्मच
- नमक- एक चुटकी
बनाने की विधि-
- सबसे पहले एक सॉस पैन या पतीले में 2 कप दूध डालें और मध्यम आंच पर गर्म होने दें।
- जब दूध हल्का गर्म हो जाए, तो इसमें कोको पाउडर, चीनी और एक चुटकी नमक डालकर अच्छी तरह फेंटें। इस मिश्रण को लगातार चलाते रहें, ताकि कोको पाउडर की गांठें न बनें और वह दूध में पूरी तरह से घुल जाए।
- अब, इसमें कटी हुई या ग्रेट की हुई चॉकलेट डालें। आंच धीमी कर दें और चॉकलेट के पूरी तरह पिघलने तक मिश्रण को चलाते रहें।
- जब चॉकलेट पिघल जाए और मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तो इसे धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए और उबालें।
- अब आंच बंद कर दें और वैनिला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- हॉट चॉकलेट को मग में निकालें।
परोसने के तरीके
हॉट चॉकलेट को और भी खास बनाने के लिए आप इन टॉपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं-
- मार्शमैलो- हॉट चॉकलेट के ऊपर कुछ मार्शमैलो डालें।
- व्हिप्ड क्रीम- ऊपर से थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम और उसके ऊपर चॉकलेट सिरप या कोको पाउडर छिड़कें।
- चॉकलेट शेविंग्स- ऊपर से थोड़ी सी डार्क या मिल्क चॉकलेट को कस कर डालें।
- दालचीनी- थोड़ा सा दालचीनी पाउडर छिड़कने से एक शानदार खुशबू और स्वाद आता है।
ठंड के दिनों में, यह क्रीमी और रिच हॉट चॉकलेट आपको तुरंत बेहतर महसूस कराएगी। इसका मीठा और चॉकलेट से भरपूर स्वाद आपके मूड को भी अच्छा कर देता है। तो इस सर्दी, झटपट यह आसान हॉट चॉकलेट बनाएं और परिवार के साथ इस टेस्टी ड्रिंक का आनंद लें।
