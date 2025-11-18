अब घर कैफे जैसी चॉकलेट ब्राउनी बनाना हुआ आसान, यहां से नोट कर लें आसान रेसिपी
घर पर कैफे जैसी स्वादिष्ट चॉकलेट ब्राउनी बनाना चाहते हैं, तो आज हम आपको दो स्पेशल रेसिपी बताने वाले हैं। इनकी मदद से आप घर पर ही आसानी से फ्लफी और टेस्टी ब्राउनी बना सकते हैं। आइए जानें घर पर ब्राउनी बनाने के लिए दो सिंपल रेसिपीज।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चॉकलेट ब्राउनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी और दिल में खुशी का एहसास होने लगता है। आमतौर पर इसे हम बाहर कैफे या बेकरी में ही खाकर संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उसकी सॉफ्टनेस, चॉकलेटी फ्लेवर और फजी टेक्सचर को घर में बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है।
लेकिन चिंता मत करिए। कुछ आसान टिप्स और सही इंग्रीडिएंट्स के साथ आप भी घर पर कैफे जैसी शानदार ब्राउनी बना सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा झंझट के। यहां खास ब्राउनी रेसिपीज की जानकारी दी गई है। ये दोनों ही बेहद आसान हैं और सभी को खूब पसंद आएंगी। आइए जानते हैं इनके बारे में।
एगलेस ओवन-बेक्ड चॉकलेट ब्राउनी
सामग्री-
- मैदा- 1 कप
- चीनी- 3/4 कप
- कोको पाउडर- 1/2कप
- बेकिंग पाउडर- 1/2 टीस्पून
- नमक- एक चुटकी
- दूध- 1 कप
- मक्खन- 1/2 कप
- वनीला एसेंस- 1 टीस्पून
- चॉकलेट चिप्स- 2 टेबलस्पून (ऑप्शनल)
बनाने की विधि-
सबसे पहले ओवन को 180°C पर प्रीहीट करें और बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके साइड में रखें। एक बड़े बाउल में मैदा, कोको पाउडर, चीनी, बेकिंग पाउडर और नमक को छानकर मिक्स करें। इसमें दूध, पिघला हुआ बटर और वनीला एसेंस डालें और एक स्मूद बैटर तैयार करें। चाहें तो इसमें चॉकलेट चिप्स मिलाएं।तैयार बैटर को ट्रे में डालें और 25-30 मिनट तक बेक करें। टूथपिक से चेक करें, अगर साफ निकले तो ब्राउनी तैयार है। ठंडा करके मनचाहे आकार में काटें और सर्व करें।
माइक्रोवेव मग ब्राउनी
सामग्री-
- मैदा- 4 टेबलस्पून
- कोको पाउडर- 2 टेबलस्पून
- पिसी चीनी- 3 टेबलस्पून
- दूध- 3 टेबलस्पून
- तेल- 2 टेबलस्पून
- वनीला एसेंस- कुछ बूंदें
- चॉकलेट चिप्स- 1 टेबलस्पून
बनाने की विधि-
एक माइक्रोवेव-सेफ मग लें और उसमें सारी चीजों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। गाढ़ा लेकिन स्मूद बैटर बनाएं। मग को माइक्रोवेव में रखें और हाई पावर पर 1.5 से 2 मिनट तक पकाएं। चम्मच से चेक करें, ब्राउनी सॉफ्ट और फजी होनी चाहिए। चाहें तो ऊपर से आइसक्रीम, हॉट फज या चॉकलेट सिरप डालकर गरमा-गरम सर्व करें।
