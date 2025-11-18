अब घर कैफे जैसी चॉकलेट ब्राउनी बनाना हुआ आसान, यहां से नोट कर लें आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चॉकलेट ब्राउनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी और दिल में खुशी का एहसास होने लगता है। आमतौर पर इसे हम बाहर कैफे या बेकरी में ही खाकर संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उसकी सॉफ्टनेस, चॉकलेटी फ्लेवर और फजी टेक्सचर को घर में बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन चिंता मत करिए। कुछ आसान टिप्स और सही इंग्रीडिएंट्स के साथ आप भी घर पर कैफे जैसी शानदार ब्राउनी बना सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा झंझट के। यहां खास ब्राउनी रेसिपीज की जानकारी दी गई है। ये दोनों ही बेहद आसान हैं और सभी को खूब पसंद आएंगी। आइए जानते हैं इनके बारे में।

एगलेस ओवन-बेक्ड चॉकलेट ब्राउनी सामग्री- मैदा- 1 कप

चीनी- 3/4 कप

कोको पाउडर- 1/2कप

बेकिंग पाउडर- 1/2 टीस्पून

नमक- एक चुटकी

दूध- 1 कप

मक्खन- 1/2 कप

वनीला एसेंस- 1 टीस्पून

चॉकलेट चिप्स- 2 टेबलस्पून (ऑप्शनल) बनाने की विधि- सबसे पहले ओवन को 180°C पर प्रीहीट करें और बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके साइड में रखें। एक बड़े बाउल में मैदा, कोको पाउडर, चीनी, बेकिंग पाउडर और नमक को छानकर मिक्स करें। इसमें दूध, पिघला हुआ बटर और वनीला एसेंस डालें और एक स्मूद बैटर तैयार करें। चाहें तो इसमें चॉकलेट चिप्स मिलाएं।तैयार बैटर को ट्रे में डालें और 25-30 मिनट तक बेक करें। टूथपिक से चेक करें, अगर साफ निकले तो ब्राउनी तैयार है। ठंडा करके मनचाहे आकार में काटें और सर्व करें।