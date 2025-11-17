बिना मावा और ज्यादा मेहनत के, इस सिंपल रेसिपी से बनाएं बाजार जैसी मूंगफली की बर्फी

मूंगफली की बर्फी खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, बनाने में उतनी ही आसान भी होती है। अगर आप भी घर पर मूंगफली की बर्फी बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी आसान रेसिपी।

चांदी का वर्क- सजाने के लिए

चीनी- लगभग 1.5 कप (या स्वादानुसार)

सबसे पहले एक भारी तले वाले पैन या कड़ाही में 2 कप मूंगफली डालें और धीमी आंच पर कुरकुरी होने तक भून लें।

जब मूंगफली भुन जाए और उनका छिलका आसानी से अलग होने लगे, तो गैस बंद कर दें और उन्हें ठंडा होने दें।

इसके बाद मूंगफली के छिलके उतारकर अलग कर दें।

अब मूंगफली को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें। ध्यान रहे कि मूंगफली को ज्यादा न पीसें, वरना वह तेल छोड़ने लगेगी।

इस पाउडर को एक बर्तन में निकाल लें और इसमें मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर मिलाकर एक तरफ रख दें।

अब एक पैन या कड़ाही में चीनी और पानी डालें और मध्यम आंच पर गरम करें।

चीनी घुलने दें और इसे उबालें। हमें एक तार की चाशनी बनानी है।

चाशनी को बीच-बीच में चेक करते रहें। जब चाशनी शहद जैसी गाढ़ी हो जाए और उंगली व अंगूठे के बीच चिपकाने पर एक तार बनने लगे, तो इसका मतलब है कि चाशनी तैयार है।

जब चाशनी तैयार हो जाए, तो इसमें धीरे-धीरे मूंगफली का पाउडर वाला मिश्रण डालें।

इस दौरान आंच को धीमा रखें और मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें।

जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे और कड़ाही के किनारे छोड़ने लगे, तब इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक यह एक साथ सिमट कर गूंदे हुए आंटे जैसा न दिखने लगे।

अब एक थाली या ट्रे को घी लगाकर चिकना कर लें।

तैयार मिश्रण को चिकनी की हुई थाली पर निकाल लें।

इसे स्पैचुला या कटोरी की मदद से समान मोटाई में फैला दें। आप बर्फी को अपनी पसंद के अनुसार पतला या मोटा रख सकते हैं।

इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दें और इसे डायमंड या चौकोर आकार में काट लें।