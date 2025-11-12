सर्दियों का सुपरफूड है गोंद के लड्डू, सेहत को मिलेंगे 6 जबरदस्त फायदे; रेसिपी भी है बेहद आसान
क्या आप जानते हैं कि गोंद के लड्डू सर्दियों में सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। दरअसल, इनमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी हैं। इसलिए हमारी दादी-नानी सर्दी के मौसम में गोंद के लड्डू खाने की सलाह देती हैं। अगर आप भी घर पर गोंद के लड्डू बनाना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें इसकी रेसिपी (Gond Ke Laddu Recipe)।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम आते ही हमारी डाइट में कई तरह के बदलाव कर लेने चाहिए। मौसम के अनुसार खान-पान रखने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर रहती हैं। इसलिए हमारी नानी-दादी सर्दी आते ही गोंद के लड्डू बनाया करती थीं। दरअसल, गोंद के लड्डू सेहत के लिए काफी पौष्टिक होते हैं (Gond Laddu Benefits) और इनका स्वाद भी लाजवाब होता है।
इसलिए सर्दियों में इसे खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। आइए जानें कैसे आप घर पर गोंद के लड्डू बना सकते हैं (Gond Laddu Recipe) और इसे खाने से सेहत को क्या-क्या फायदे मिलते हैं।
गोंद के लड्डू खाने के फायदे
- एनर्जी और गर्मी देता है- गोंद की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह सर्दियों में शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखने में मदद करता है। घी, आटा, और मेवों के साथ मिलकर ये लड्डू एनर्जी का अच्छा सोर्स है, जिससे थकान दूर होती है।
- हड्डियों और जोड़ों के लिए- गोंद कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने में सहायक है। यह जोड़ों के लुब्रिकेशन को बेहतर बनाने और सर्दियों में अक्सर होने वाले जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं में आराम दिलाने में भी मदद करता है।
- मां और शिशु के लिए- गोंद के लड्डू नई माताओं के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। इन्हें पारंपरिक रूप से डिलिवरी के बाद मां को खिलाया जाता है। ये लड्डू मां के शरीर को ताकत और जरूरी पोषण देते हैं और लैक्टेशन में सुधार करते हैं।
- इम्युनिटी बढ़ाते हैं- गोंद और मेवों में मौजूद पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल्स इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे सर्दी, जुकाम और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव होता है।
- पाचन में सहायक- गोंद फाइबर का एक अच्छा सोर्स होता है, जो स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है।
- त्वचा और बालों के लिए- इनमें मौजूद घी और मेवे हेल्दी फैट्स और विटामिन-ई देते हैं, जो सर्दियों में त्वचा को रूखेपन से बचाते हैं और बालों को स्वस्थ रखते हैं।
इस बात का ध्यान रखें कि गोंद के लड्डू कैलोरी और फैट से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए।
(Picture Courtesy: Instagram)
गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी
जरूरी सामग्री
- गोंद- 100 ग्राम
- गेहूं का आटा- 250 ग्राम
- देसी घी- लगभग 300 ग्राम
- बूरा या पिसी हुई चीनी- 250 ग्राम
- मेवे (बादाम, काजू)- 100 ग्राम
- नारियल का बुरादा- 50 ग्राम
- इलायची पाउडर- 1 छोटा चम्मच
बनाने की विधि
- सबसे पहले एक कड़ाही में लगभग 200 ग्राम घी गरम करें। अब गोंद को थोड़ा-थोड़ा करके घी में डालें।
- जब गोंद फूल जाए और हल्का सुनहरा हो जाए, तो इसे निकालकर एक प्लेट में रखें। ठंडा होने पर इसे बेलन या कटोरी की मदद से दरदरा कूट लें।
- अब उसी कड़ाही में बचा हुआ लगभग 100 ग्राम घी डालें। इसके बाद गेहूं का आटा डालकर धीमी आंच पर भूनना शुरू करें।
- आटे को लगातार चलाते रहें, जब तक कि उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और उसमें से बढ़िया खुशबू न आने लगे।
- अब भुने हुए आटे को एक बड़े परात या बर्तन में निकाल लें।
- इसके बाद कड़ाही में कटे हुए बादाम और काजू को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। नारियल का बुरादा भी हल्का भून लें।
- अब भुने हुए आटे, कूटे हुए गोंद, भुने हुए मेवों और इलायची पाउडर को अच्छी तरह से मिलाएं।
- जब मिश्रण हल्का गरम हो, तब इसमें बूरा या पिसी हुई चीनी डालकर पूरी तरह से मिला लें। ध्यान रखें कि अगर मिश्रण बहुत गरम होगा तो चीनी पिघल जाएगी।
- तैयार मिश्रण में से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा हाथों में लें और दबा-दबाकर गोल लड्डू बना लें।
- अगर आपको मिश्रण सूखा लगे और लड्डू बंध न रहे हों, तो आप एक-दो चम्मच गरम घी और डालकर मिला सकते हैं।
- स्वादिष्ट और सेहतमंद गोंद के लड्डू तैयार हैं! इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में रखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।