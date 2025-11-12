सर्दियों का सुपरफूड है गोंद के लड्डू, सेहत को मिलेंगे 6 जबरदस्त फायदे; रेसिपी भी है बेहद आसान

(Picture Courtesy: Instagram)

बूरा या पिसी हुई चीनी- 250 ग्राम

सबसे पहले एक कड़ाही में लगभग 200 ग्राम घी गरम करें। अब गोंद को थोड़ा-थोड़ा करके घी में डालें।

जब गोंद फूल जाए और हल्का सुनहरा हो जाए, तो इसे निकालकर एक प्लेट में रखें। ठंडा होने पर इसे बेलन या कटोरी की मदद से दरदरा कूट लें।

अब उसी कड़ाही में बचा हुआ लगभग 100 ग्राम घी डालें। इसके बाद गेहूं का आटा डालकर धीमी आंच पर भूनना शुरू करें।

आटे को लगातार चलाते रहें, जब तक कि उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और उसमें से बढ़िया खुशबू न आने लगे।

अब भुने हुए आटे को एक बड़े परात या बर्तन में निकाल लें।

इसके बाद कड़ाही में कटे हुए बादाम और काजू को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। नारियल का बुरादा भी हल्का भून लें।

अब भुने हुए आटे, कूटे हुए गोंद, भुने हुए मेवों और इलायची पाउडर को अच्छी तरह से मिलाएं।

जब मिश्रण हल्का गरम हो, तब इसमें बूरा या पिसी हुई चीनी डालकर पूरी तरह से मिला लें। ध्यान रखें कि अगर मिश्रण बहुत गरम होगा तो चीनी पिघल जाएगी।

तैयार मिश्रण में से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा हाथों में लें और दबा-दबाकर गोल लड्डू बना लें।

अगर आपको मिश्रण सूखा लगे और लड्डू बंध न रहे हों, तो आप एक-दो चम्मच गरम घी और डालकर मिला सकते हैं।