सर्दियों में टी टाइम के लिए बेस्ट है आलू मेथी टिक्की, रेसिपी भी है एकदम आसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यह टिक्की बाजार की टिक्की से बहुत अलग है। इसमें ताजी मेथी डाली जाती है, जो इसे एक बेहतरीन खुशबू और पोषण देती है। सर्दी के दिनों में मेथी खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। साथ ही, इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी, बिना ज्यादा मेहनत किए, इसे अपने घर की रसोई में फटाफट तैयार कर सकता है। यह एक ऐसी रेसिपी है जो आपके परिवार और मेहमानों को जरूर पसंद आएगी। आइए, बिना देर जान लीजिए इसे बनाने की आसान रेसिपी।