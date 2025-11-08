सर्दियों में टी टाइम के लिए बेस्ट है आलू मेथी टिक्की, रेसिपी भी है एकदम आसान
सर्दियों का मौसम हो और शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने को मिल जाए, तो मजा दोगुना हो जाता है। ऐसे में, आलू मेथी टिक्की से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होती, बल्कि मेथी के कारण इसमें सेहत का तड़का भी लग जाता है। आलू का मुलायमपन और मेथी का हल्का कड़वा-सा स्वाद जब मसालों के साथ मिलता है, तो हर बाइट कमाल की लगती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यह टिक्की बाजार की टिक्की से बहुत अलग है। इसमें ताजी मेथी डाली जाती है, जो इसे एक बेहतरीन खुशबू और पोषण देती है। सर्दी के दिनों में मेथी खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। साथ ही, इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी, बिना ज्यादा मेहनत किए, इसे अपने घर की रसोई में फटाफट तैयार कर सकता है। यह एक ऐसी रेसिपी है जो आपके परिवार और मेहमानों को जरूर पसंद आएगी। आइए, बिना देर जान लीजिए इसे बनाने की आसान रेसिपी।
आलू मेथी टिक्की बनाने के लिए सामग्री
- उबले हुए आलू: 3-4 (मैश किए हुए)
- बारीक कटी हुई मेथी: 1 कप
- मसाले: नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर (स्वादानुसार)
- अन्य: अदरक-लहसुन का पेस्ट (1 छोटी चम्मच), बारीक कटी हरी मिर्च (1), बेसन या कॉर्नफ्लोर (2 चम्मच, बाइंडिंग के लिए)
- तेल: सेकने के लिए
आलू मेथी टिक्की बनाने की विधि
- एक बड़े बर्तन में मैश किए हुए आलू लें। इसमें बारीक कटी हुई मेथी, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, सारे मसाले और बेसन या कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- इस मिश्रण को बराबर भागों में बांटकर गोल और चपटी टिक्कियां बना लें। एक नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा-सा तेल गरम करें। टिक्कियों को तवे पर रखें और दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक मध्यम आंच पर सेंक लें। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर तवे पर सेकना सेहत के लिए बेहतर है।
- आपकी गरमा-गरम आलू मेथी टिक्की तैयार है। इसे हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी, या फिर फेंटी हुई दही के साथ परोसें। यकीन मानिए, इस लाजवाब स्वाद को खाने वाला हर कोई आपकी तारीफ करेगा।
