सर्दियों में ट्राई करें 5 गरमा-गरम बंगाली डीप फ्राई डिशेज, ठंड का मजा हो जाएगा दोगुना

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम मतलब हल्की-हल्की धुंध, ठंडी हवाएं और साथ में गरमा-गरम कुछ क्रिस्पी और टेस्टी खाने की चाह। खासकर जब बंगाली रसोई की बात हो, तो वहां की ट्रेडिशनल डीप फ्राई डिशेज सर्दियों को और भी टेस्टी बना देती हैं।

सरसों के तेल में तले गए मसालेदार डिशेज, बेसन या दाल के घोल से बने क्रंची डिशेज, बंगाल के हर घर की खास पहचान हैं।इन्हें चाहे चाय के साथ खाएं या खिचड़ी के साथ सर्व करें, ये डिशेज हर किसी के दिल को भा जाती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बंगाली स्पेशल डीप फ्राई डिशेज के बारे में, जो आपके स्वाद को देंगे खास बंगाली टच-

बेगुनी

बैंगन के पतले स्लाइस को मसालेदार बेसन के घोल में डुबोकर कुरकुरा फ्राई किया जाता है। खिचड़ी या चाय दोनों के साथ इसका स्वाद लाजवाब होता है।

डिमर डेविल

यह बंगाली स्टाइल अंडा चॉप होता है। उबले अंडे को मसालेदार आलू के लेयर में लपेटकर ब्रेडक्रम्ब्स के साथ डीप फ्राई किया जाता है।

मुगेर डालेर बोरा

पीसी हुई मूंग दाल में प्याज, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर कुरकुरे बोरे बनाए जाते हैं। यह साइड डिश के तौर पर काफी फेमस है।

फुलुरी

बेसन, मसाले और बेकिंग सोडा से बने छोटे बॉल्स को डीप फ्राई कर बनाया जाता है। इसे चटनी या खट्टी इमली डिप के साथ सर्व किया जाता है।

मोचार चॉप

कच्चे केले के फूल (मोचा) को मसालों और नारियल के साथ भूनकर आलू के साथ मिलाकर चॉप बनाकर तला जाता है। इसका स्वाद बेहद खास होता है।

आलू चॉप

मसालेदार उबले आलू के बॉल्स को बेसन या ब्रेडक्रम्ब्स में लपेट कर क्रिस्पी फ्राई किया जाता है। यह मानसून का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है।

पियाजेर पकौड़ा

पतले कटे प्याज को बेसन और मसालों में मिलाकर कुरकुरी पकौड़ी बनाई जाती है, जो हर मानसूनी शाम की जान होती है।

पोस्तो बोरा

खसखस (पोस्तो), नारियल और मसालों को पीसकर टिक्की बनाई जाती है और तेल में डीप फ्राई किया जाता है। इसका अनोखा स्वाद मानसून में खूब पसंद किया जाता है।

सब्जी चॉप

गाजर, चुकंदर, फूलगोभी और आलू को मसालों के साथ मिलाकर बने इन चॉप्स को तलकर सर्व किया जाता है। ये सेहतमंद और टेस्टी दोनों होते हैं।

सोना बेगुनी

बेगुनी का मीठा रूप, जिसमें केले को बेसन में डुबाकर मीठा कुरकुरा पकौड़ा बनाया जाता है। यह पारंपरिक मिठास के साथ मानसून का मजा बढ़ा देता है। ये सभी डिशेज बंगाली स्वाद, परंपरा और मानसून का मजा दोगुना कर देते हैं। गरमा-गरम चाय के साथ इनका लुत्फ उठाएं।