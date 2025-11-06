ट्रेडिशनल इंग्रीडिएंट्स से बनाएं ये 5 होममेड एनर्जी बार, टेस्ट के साथ मिलेगा सेहत का डबल डोज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई ऐसा स्नैक चाहता है जो हेल्दी, टेस्टी और जल्दी एनर्जी देने वाला हो। एनर्जी बार्स इस जरूरत को पूरा करने का एक बेहतरीन तरीका हैं। लेकिन जब इन्हें हमारी ट्रेडिशनल पोषक इंग्रीडिएंट्स से बनाया जाए, तो ये न सिर्फ शरीर को ताकत देती हैं, बल्कि हमें हमारे जड़ों से भी जोड़े रखती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किचन में कई ऐसे पारंपरिक इंग्रीडिएंट्स हैं, जो सदियों से हेल्दी माने जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ ट्रेडिशनल और हेल्दी एनर्जी बार्स के बारे में- गोंद कतीरा और ड्राई फ्रूट्स बार गोंद कतीरा एक नेचुरल कूलेंट और एनर्जी बूस्टर है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है और थकावट दूर करता है। इसे भिगोकर, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, अंजीर, और किशमिश के साथ मिलाकर बार बनाई जाती है। इसमें खजूर या शहद मिठास के लिए मिलाया जाता है।

तिल और गुड़ एनर्जी बार सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ एक परंपरागत कॉम्बिनेशन है जो शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत बनाता है। तिल से कैल्शियम और गुड़ से आयरन मिलता है। इस बार को घी में सेंककर तैयार किया जाता है, जो स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाता है।

मूंगफली और भुना चना बार मूंगफली और चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं। देसी घी और गुड़ के साथ मिलाकर इनकी बार बनाना आसान और सस्ता तरीका है बच्चों और बड़ों को एनर्जी देने का। ये बार खासकर एक्टीव लोगों और स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है।