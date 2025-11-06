ट्रेडिशनल इंग्रीडिएंट्स से बनाएं ये 5 होममेड एनर्जी बार, टेस्ट के साथ मिलेगा सेहत का डबल डोज
हमारे किचन में मौजूद ट्रेडिशनल खानपान की चीजों से तैयार की गई एनर्जी बार्स न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती हैं बल्कि शरीर को भरपूर ऊर्जा भी देती हैं। गोंद कतीरा और ड्राई फ्रूट्स से बनी बार शरीर को ठंडक और ताकत देती है, वहीं रागी और खजूर की बार हड्डियों को मजबूती और आयरन सप्लाई करती है। ये हेल्दी बार्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए परफेक्ट स्नैक है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई ऐसा स्नैक चाहता है जो हेल्दी, टेस्टी और जल्दी एनर्जी देने वाला हो। एनर्जी बार्स इस जरूरत को पूरा करने का एक बेहतरीन तरीका हैं। लेकिन जब इन्हें हमारी ट्रेडिशनल पोषक इंग्रीडिएंट्स से बनाया जाए, तो ये न सिर्फ शरीर को ताकत देती हैं, बल्कि हमें हमारे जड़ों से भी जोड़े रखती हैं।
किचन में कई ऐसे पारंपरिक इंग्रीडिएंट्स हैं, जो सदियों से हेल्दी माने जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ ट्रेडिशनल और हेल्दी एनर्जी बार्स के बारे में-
गोंद कतीरा और ड्राई फ्रूट्स बार
गोंद कतीरा एक नेचुरल कूलेंट और एनर्जी बूस्टर है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है और थकावट दूर करता है। इसे भिगोकर, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, अंजीर, और किशमिश के साथ मिलाकर बार बनाई जाती है। इसमें खजूर या शहद मिठास के लिए मिलाया जाता है।
तिल और गुड़ एनर्जी बार
सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ एक परंपरागत कॉम्बिनेशन है जो शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत बनाता है। तिल से कैल्शियम और गुड़ से आयरन मिलता है। इस बार को घी में सेंककर तैयार किया जाता है, जो स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाता है।
मूंगफली और भुना चना बार
मूंगफली और चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं। देसी घी और गुड़ के साथ मिलाकर इनकी बार बनाना आसान और सस्ता तरीका है बच्चों और बड़ों को एनर्जी देने का। ये बार खासकर एक्टीव लोगों और स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है।
रागी और खजूर बार
रागी एक सुपरफूड है जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है। खजूर न सिर्फ मिठास लाता है, बल्कि यह नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी है। इन दोनों से बनी यह बार खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह हड्डियों और हीमोग्लोबिन को मजबूती देती है।
साबूदाना और नारियल बार
साबूदाना तेजी से एनर्जी देने वाला तत्व है, जो उपवास के समय खाया जाता है। इसमें नारियल और खजूर मिलाकर बनाई गई बार पाचन में हल्की और स्वाद में बढ़िया होती है।
राजगीरा और नारियल बार
राजगीरा एक प्राचीन अनाज है,जो प्रोटीन, आयरन, और फाइबर से भरपूर होता है। नारियल में हेल्दी फैट्स होते हैं जो शरीर को पोषण देते हैं।
इन एनर्जी बार्स को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, और ये न सिर्फ हेल्दी हैं बल्कि बच्चों के टिफिन, ऑफिस ब्रेक या ट्रैवल स्नैक के तौर पर भी बेहतरीन विकल्प हैं।
