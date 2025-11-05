Language
    बच्चों के टिफिन की टेंशन होगी दूर, सिर्फ 15 मिनट में बनाएं ये 2 हेल्दी पनियारम रेसिपी

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    अगर आप बच्चों के टिफिन के लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो बनाना पनियारम एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यह रेसिपी पके हुए केले, गेहूं के आटे या इडली बैटर से बनाई जा सकती है। यह सॉफ्ट, पौष्टिक और बच्चों को बहुत पसंद आने वाला स्नैक है जो टिफिन के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यह ठंडा होने पर भी टेस्टी लगता है।

    बच्चों के टिफिन के लिए झटपट बनाएं बनाना पनियारम (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों के टिफिन के लिए रोजाना कुछ नया और हेल्दी सोचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वो कुछ टेस्टी और मीठा पसंद करते हों। ऐसे में "बनाना पनियारम" एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, जो हेल्दी भी है, झटपट बन भी जाता है और बच्चों को बेहद पसंद भी आता है।

    केले में मौजूद फाइबर, पोटैशियम और नेचुरल शुगर इसे एनर्जी से भरपूर बनाते हैं। यहां बनाना पनियारम की दो बेहद आसान रेसिपीज़ की जानकारी दी गई है हैं – एक बिना मैदे के (गेहूं के आटे से) और दूसरी राइस बैटर के साथ, जो बच्चों के टिफिन में स्वाद और सेहत का शानदार कॉम्बिनेशन साबित होंगी। आइए जानते हैं इनके बारे में-

    गेहूं के आटे वाला “बनाना पनियारम”

    सामग्री

    • पके हुए केले – 2 (मश किए हुए)
    • गेहूं का आटा – 1 कप
    • गुड़ पाउडर – ½ कप (स्वादानुसार)
    • इलायची पाउडर – ½ टीस्पून
    • नारियल (कद्दूकस किया हुआ) – 2 टेबलस्पून
    • बेकिंग सोडा – 1 पिंच
    • दूध – ¼ कप (जरूरत अनुसार)
    • घी – सेकने के लिए

    बनाने की विधि

    • सबसे पहले केले को अच्छी तरह मैश कर लें। अब उसमें गुड़, इलायची पाउडर और नारियल मिलाएं।
    • इसके बाद इसमें गेहूं का आटा डालें और धीरे-धीरे दूध मिलाते हुए स्मूद बैटर तैयार करें। ध्यान रखें बैटर ज्यादा पतला न हो, इडली बैटर जैसा गाढ़ा रखें। अब इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाएं।
    • अब अप्पम पैन को गरम करें, हर खाने वाले स्लॉट में थोड़ा-सा घी डालें।उसमें चम्मच से बैटर भरें और ढककर धीमी आंच पर पकाएं। एक साइड से ब्राउन हो जाए तो पलटकर दूसरी ओर भी पकाएं।

    राइस बैटर वाला 'बनाना पनियारम'

    सामग्री

    • डोसा या इडली का बैटर – 1 कप
    • पके केले – 1 (मैश किया हुआ)
    • शक्कर या गुड़ – 2 टेबलस्पून
    • इलायची पाउडर – ¼ टीस्पून
    • सूखा नारियल – 1 टेबलस्पून
    • घी – सेकने के लिए

    बनाने का तरीका

    • इसे बनाने के लिए डोसा बैटर में मैश किया हुआ केला, शक्कर/गुड़, इलायची और नारियल अच्छे से मिलाएं। बैटर को ज़्यादा पतला ना करें।
    • इसके बाद अप्पम पैन को गरम करें, हर स्लॉट में थोड़ा घी डालें। बैटर को एक-एक करके डालें और धीमी आंच पर ढककर पकाएं।
    • दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक सेकें।
    • इसमें ड्राय फ्रूट्स जैसे कटे हुए काजू, किशमिश या अखरोट भी डाल सकते हैं। 
    • इसे आप सुबह बना कर टिफिन में पैक करें, यह ठंडा होने पर भी नरम और स्वादिष्ट रहता है।

    इन दोनों रेसिपीज को बच्चों के टिफिन में जरूर ट्राई करें, ये न सिर्फ हेल्दी हैं बल्कि बच्चों को बिना शिकायत के खा लेने वाली डिश भी हैं!