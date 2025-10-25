चुटकियों में चमकेंगे किचन की चिमनी और एग्जॉस्ट फैन, भूल जाइए महंगे क्लीनर, ये Desi Hacks करेंगे कमाल
किचन की चिमनी और एग्जॉस्ट फैन पर समय के साथ जमा होने वाली चिकनाई और धूल इन्हें बेकार और बदसूरत बना देती है, लेकिन कुछ आसान घरेलू हैक्स से आप इन्हें फिर से नया जैसा बना सकते हैं। जी हां, इस आर्टिकल में हम कुछ ऐसे ही सीक्रेट हैक्स शेयर करने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने किचन की साफ-सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किचन में तेल-मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता है, जिससे चिमनी और एग्जॉस्ट फैन पर ग्रीस, धूल और धुआं जम जाता है। समय के साथ ये इतने गंदे हो जाते हैं कि न केवल उनकी कार्यक्षमता घट जाती है, बल्कि बदबू और बैक्टीरिया भी फैल सकते हैं। बाजार में मिलने वाले क्लीनर महंगे और केमिकल युक्त होते हैं। ऐसे में, घरेलू और नेचुरल उपाय न केवल सस्ते होते हैं बल्कि इफेक्टिव भी साबित होते हैं। यहां बताए गए कुछ आसान किचन हैक्स की मदद से आप अपनी चिमनी और एग्जॉस्ट फैन को फिर से नया जैसा बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
बेकिंग सोडा, नींबू और गरम पानी का मिश्रण
एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें, उसमें 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा, एक नींबू का रस और थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। इस घोल में चिमनी के फिल्टर या फैन के ब्लेड्स को 20 मिनट तक भिगो दें। फिर पुराने ब्रश या स्क्रबर की मदद से रगड़ें। ग्रीस आसानी से निकल जाएगी।
सिरका और डिश लिक्विड का स्प्रे क्लीनर
एक स्प्रे बोतल में आधा कप सफेद सिरका और दो चम्मच डिश लिक्विड मिलाएं। इस मिक्सचर को चिमनी की बाहरी सतह और फैन पर स्प्रे करें। 10 मिनट बाद माइल्ड स्क्रबर या माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें। यह उपाय जमी हुई चिकनाई को तुरंत दूर करता है, और पुरानी पड़ी चिमनी या एग्जास्ट को फिर से नए जैसा एकदम साफ और चमकता हुआ बना देता है।
स्टीम से सफाई
एक बड़ा बर्तन पानी से भरकर स्टोव पर रखें और उबालें। यह चिमनी या फैन के नीचे रखें जिससे भाप सीधे उस पर जाए। भाप की गर्मी से चिकनाई को पोंछना आसान हो जाएगा।
टूथब्रश और टूथपिक से डीप क्लीनिंग
कोनों और जालियों में जमी मैल को हटाने के लिए पुराने टूथब्रश, कॉटन बड्स या टूथपिक का उपयोग करें। ये नाजुक जगहों तक आसानी से पहुंचते हैं।
सफाई का शेड्यूल बनाएं
हर 15-20 दिन में हल्की सफाई और हर 2-3 महीने में डीप क्लीनिंग करें। इससे जमी हुई गंदगी की परतें नहीं बनेंगी और सफाई आसान बनी रहेगी।
चिमनी और एग्जॉस्ट फैन की नियमित सफाई न सिर्फ किचन की सुंदरता बनाए रखती है, बल्कि हवा की क्वालिटी और हेल्थ के लिहाज से भी जरूरी है। ये घरेलू हैक्स समय और मेहनत दोनों बचाते हैं।
