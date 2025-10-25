चुटकियों में चमकेंगे किचन की चिमनी और एग्जॉस्ट फैन, भूल जाइए महंगे क्लीनर, ये Desi Hacks करेंगे कमाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किचन में तेल-मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता है, जिससे चिमनी और एग्जॉस्ट फैन पर ग्रीस, धूल और धुआं जम जाता है। समय के साथ ये इतने गंदे हो जाते हैं कि न केवल उनकी कार्यक्षमता घट जाती है, बल्कि बदबू और बैक्टीरिया भी फैल सकते हैं। बाजार में मिलने वाले क्लीनर महंगे और केमिकल युक्त होते हैं। ऐसे में, घरेलू और नेचुरल उपाय न केवल सस्ते होते हैं बल्कि इफेक्टिव भी साबित होते हैं। यहां बताए गए कुछ आसान किचन हैक्स की मदद से आप अपनी चिमनी और एग्जॉस्ट फैन को फिर से नया जैसा बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेकिंग सोडा, नींबू और गरम पानी का मिश्रण एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें, उसमें 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा, एक नींबू का रस और थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। इस घोल में चिमनी के फिल्टर या फैन के ब्लेड्स को 20 मिनट तक भिगो दें। फिर पुराने ब्रश या स्क्रबर की मदद से रगड़ें। ग्रीस आसानी से निकल जाएगी।