शाम की चाय के साथ स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी 'जिंजर गार्लिक पनीर', तारीफ से पीछे नहीं हटेंगे लोग

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी रोजाना के बिस्किट और नमकीन अब बोरिंग लगने लगे हैं, अगर हां, तो यह वक्त है अपने स्नैक टाइम को एक शानदार ट्विस्ट देने का। हम बात कर रहे हैं- 'क्रिस्पी जिंजर गार्लिक पनीर' की, जिसकी कुरकुरी परत के अंदर छिपा है अदरक और लहसुन का तीखा, मजेदार तड़का।



यह सिर्फ एक स्नैक नहीं है, यह शाम की महफिल का स्टार है, जिसे चखने के बाद हर कोई आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा। आइए, जानते हैं इस झटपट और कमाल की डिश को बनाने का सीक्रेट।

क्रिस्पी जिंजर गार्लिक पनीर के लिए सामग्री पनीर को मैरीनेट और फ्राई करने के लिए: पनीर - 250 ग्राम (मध्यम आकार के टुकड़ों में कटा हुआ)

कॉर्नफ्लोर - 4 बड़े चम्मच

मैदा - 2 बड़े चम्मच

नमक - स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

पानी - बैटर बनाने के लिए

तेल - तलने के लिए जिंजर-गार्लिक तड़के के लिए: तेल - 2-3 बड़े चम्मच

लहसुन - 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)

अदरक - 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)

हरी मिर्च - 2-3 (बारीक कटी हुई, स्वाद के अनुसार)

प्याज - 1/2 (बारीक कटा हुआ, वैकल्पिक)

सोया सॉस - 1.5 बड़ा चम्मच

टोमेटो सॉस/केचप - 1 बड़ा चम्मच

सिरका - 1 छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार (याद रखें, सोया सॉस में भी नमक होता है)

काली मिर्च पाउडर - 1/4 छोटा चम्मच

स्प्रिंग अनियन या हरा धनिया - गार्निशिंग के लिए क्रिस्पी जिंजर गार्लिक पनीर बनाने की विधि स्टेप-1 इस स्नैक की सबसे बड़ी खासियत इसका क्रंच है। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए, सबसे पहले पनीर को छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें। अब एक मिश्रण तैयार करें जिसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा पानी मिलाएं। यह एक गाढ़ा घोल होना चाहिए। पनीर के टुकड़ों को इस घोल में अच्छी तरह डुबोएं, ताकि उन पर एक मोटी परत चढ़ जाए। इसके बाद, पनीर को गोल्डन ब्राउन और एकदम क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई कर लें।

स्टेप-2 पनीर के क्रिस्पी होने के बाद, अब बारी आती है उसके असली स्वाद की। एक पैन में थोड़ा-सा तेल गरम करें। इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालें। जैसे ही लहसुन हल्का भूरा होने लगे और उसकी खुशबू किचन में फैल जाए, इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और प्याज डालें। इस तड़के में अब सोया सॉस, टोमेटो सॉस, और थोड़ा-सा सिरका मिलाएं।

स्टेप-3 सॉस को धीमी आंच पर कुछ देर पकाएं। आप इसमें काली मिर्च पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला और नमक स्वादानुसार मिला सकते हैं। ध्यान रहे, सॉस को बहुत पतला न करें। अब फ्राइड क्रिस्पी पनीर के टुकड़े इस सॉस में डालें और तेज आंच पर सिर्फ 1 मिनट के लिए टॉस करें। टॉस करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पनीर का क्रंच बना रहे। आखिर में, बारीक कटे हरे प्याज या हरे धनिये से इसे गार्निश करें।