Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाम की हल्की भूख में घर पर बनाएं स्ट्रीट स्टाइल Spring Roll, बच्चे झट से कर जाएंगे चट

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    क्या आपको शाम के समय हल्की-फुल्की भूख सताने लगती है? अगर हां, तो इस बार बाजार से समोसे और ब्रेड पकौड़े लाने की बजाय आप घर पर ही बच्चों के लिए चाइनीज फूड तैयार कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम स्ट्रीट स्टाइल Spring Roll की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे आपके घर में बच्चे और बड़े सभी खूब पसंद करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    Spring Roll बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्प्रिंग रोल बनाना एक मजेदार काम है, जिसके लिए कुछ ही चीजों की जरूरत होती है। आपको सबसे पहले स्प्रिंग रोल शीट्स चाहिए (आप इन्हें बाजार से खरीद सकते हैं या घर पर बना सकते हैं)। स्टफिंग के लिए, आपको पतले कटे हुए गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और थोड़ी-सी प्याज चाहिए। स्वाद के लिए सोया सॉस, सिरका और काली मिर्च जरूरी है। इन सभी चीजों को मिलाकर एक चटपटा मिश्रण तैयार होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    spring rolls recipe

    (Image Source: AI-Generated)

    स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सामग्री

    • तेल: 2 बड़े चम्मच (सब्जियां भूनने के लिए)
    • लहसुन: 4-5 कलियां (बारीक कटी हुई)
    • अदरक: 1 छोटा टुकड़ा (कसा हुआ या बारीक कटा हुआ)
    • प्याज: 1 (पतला और लंबा कटा हुआ)
    • गाजर: 1 (पतला और लंबा कटा हुआ)
    • पत्ता गोभी: 1 कप (पतला और लंबा कटा हुआ)
    • शिमला मिर्च : 1 (पतली और लंबी कटी हुई)
    • नमक: स्वादानुसारकाली
    • मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच
    • सोया सॉस: 1 बड़ा चम्मच
    • विनेगर: 1 छोटा चम्मच
    • हरी मिर्च सॉस या शेजवान चटनी: 1 छोटा चम्मच (तीखेपन के लिए)
    • स्प्रिंग रोल शीट: 10 से 12
    • मैदा का घोल: 2 बड़े चम्मच मैदा और 2-3 बड़े चम्मच पानी
    • तेल: तलने के लिए (आवश्यकतानुसार)

    स्प्रिंग रोल बनाने का तरीका

    स्टेप-1

    सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा सा तेल गर्म करें। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर हल्का भून लें। फिर सारी कटी हुई सब्जियां (गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च) डालें और तेज आंच पर 2-3 मिनट के लिए पकाएं। सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, उनका कुरकुरापन बना रहना चाहिए। अब इसमें सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। आपकी स्वादिष्ट और चटपटी स्टफिंग तैयार है।

    स्टेप-2

    अब आती है रोल बनाने की बारी। स्प्रिंग रोल शीट लें। शीट के बीच में तैयार स्टफिंग का मिश्रण रखें। शीट के किनारों पर थोड़ा-सा मैदे और पानी का घोल लगाएं, ताकि वह अच्छे से चिपक जाए। फिर इसे टाइट रोल की तरह मोड़ दें। इसी तरह सारे रोल तैयार कर लें। एक कड़ाही में तेल गरम करें और इन रोल्स को मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा गरम न हो, नहीं तो ये बाहर से जल्दी जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं।

    स्टेप-3

    आपके गरमागरम और क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल स्प्रिंग रोल तैयार हैं। इन्हें तुरंत टोमैटो केचप या शेजवान सॉस के साथ परोसें। जब आप इसे खाएंगे, तो बाहर का कुरकुरापन और अंदर की चटपटी स्टफिंग का स्वाद आपको सीधे स्ट्रीट फूड स्टॉल की याद दिला देगा। इस शाम के स्नैक को बनाकर देखिए, आपके बच्चे और घर के सभी सदस्य इसे बहुत पसंद करेंगे।

    यह भी पढ़ें- सिर्फ 10 मिनट में तैयार होगा नाश्ता, सुबह की भागदौड़ में खाएं 5 सुपर-हेल्दी डिशेज; बनी रहेगी एनर्जी

    यह भी पढ़ें- ब्रेकफास्ट के लिए सुपर-टेस्टी ऑप्शन है ब्रेड उपमा, इस आसान रेसिपी से झटपट करें तैयार