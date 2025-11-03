शाम की हल्की भूख में घर पर बनाएं स्ट्रीट स्टाइल Spring Roll, बच्चे झट से कर जाएंगे चट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्प्रिंग रोल बनाना एक मजेदार काम है, जिसके लिए कुछ ही चीजों की जरूरत होती है। आपको सबसे पहले स्प्रिंग रोल शीट्स चाहिए (आप इन्हें बाजार से खरीद सकते हैं या घर पर बना सकते हैं)। स्टफिंग के लिए, आपको पतले कटे हुए गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और थोड़ी-सी प्याज चाहिए। स्वाद के लिए सोया सॉस, सिरका और काली मिर्च जरूरी है। इन सभी चीजों को मिलाकर एक चटपटा मिश्रण तैयार होता है।

(Image Source: AI-Generated) स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सामग्री तेल: 2 बड़े चम्मच (सब्जियां भूनने के लिए)

लहसुन: 4-5 कलियां (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 छोटा टुकड़ा (कसा हुआ या बारीक कटा हुआ)

प्याज: 1 (पतला और लंबा कटा हुआ)

गाजर: 1 (पतला और लंबा कटा हुआ)

पत्ता गोभी: 1 कप (पतला और लंबा कटा हुआ)

शिमला मिर्च : 1 (पतली और लंबी कटी हुई)

नमक: स्वादानुसारकाली

मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

सोया सॉस: 1 बड़ा चम्मच

विनेगर: 1 छोटा चम्मच

हरी मिर्च सॉस या शेजवान चटनी: 1 छोटा चम्मच (तीखेपन के लिए)

स्प्रिंग रोल शीट: 10 से 12

मैदा का घोल: 2 बड़े चम्मच मैदा और 2-3 बड़े चम्मच पानी

तेल: तलने के लिए (आवश्यकतानुसार) स्प्रिंग रोल बनाने का तरीका स्टेप-1 सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा सा तेल गर्म करें। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर हल्का भून लें। फिर सारी कटी हुई सब्जियां (गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च) डालें और तेज आंच पर 2-3 मिनट के लिए पकाएं। सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, उनका कुरकुरापन बना रहना चाहिए। अब इसमें सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। आपकी स्वादिष्ट और चटपटी स्टफिंग तैयार है।

स्टेप-2 अब आती है रोल बनाने की बारी। स्प्रिंग रोल शीट लें। शीट के बीच में तैयार स्टफिंग का मिश्रण रखें। शीट के किनारों पर थोड़ा-सा मैदे और पानी का घोल लगाएं, ताकि वह अच्छे से चिपक जाए। फिर इसे टाइट रोल की तरह मोड़ दें। इसी तरह सारे रोल तैयार कर लें। एक कड़ाही में तेल गरम करें और इन रोल्स को मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा गरम न हो, नहीं तो ये बाहर से जल्दी जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं।