ब्रेकफास्ट के लिए सुपर-टेस्टी ऑप्शन है ब्रेड उपमा, इस आसान रेसिपी से झटपट करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी जानते हैं कि सुबह का नाश्ता कितना जरूरी है, लेकिन अक्सर समय की कमी होती है। ब्रेड उपमा इसी समस्या का हल है। जी हां, इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और यह मुश्किल से 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। यह उन दिनों के लिए परफेक्ट है जब आप जल्दी में होते हैं या जब फ्रिज में सिर्फ ब्रेड बची हो। यह डिश बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको बहुत पसंद आती है।