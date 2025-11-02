Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्रेकफास्ट के लिए सुपर-टेस्टी ऑप्शन है ब्रेड उपमा, इस आसान रेसिपी से झटपट करें तैयार

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:11 PM (IST)

    क्या आप हर सुबह एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो गए हैं? क्या आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो टेस्टी हो, हेल्दी हो और जिसे बनाने में बिलकुल समय न लगे? अगर हां, तो 'ब्रेड उपमा' आपकी रसोई का नया हीरो बनने वाला है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो सूजी के उपमा से बिलकुल अलग है और इसे बनाना इतना आसान है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    ब्रेड उपमा बनाने के लिए फॉलो करें ये रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी जानते हैं कि सुबह का नाश्ता कितना जरूरी है, लेकिन अक्सर समय की कमी होती है। ब्रेड उपमा इसी समस्या का हल है। जी हां, इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और यह मुश्किल से 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। यह उन दिनों के लिए परफेक्ट है जब आप जल्दी में होते हैं या जब फ्रिज में सिर्फ ब्रेड बची हो। यह डिश बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको बहुत पसंद आती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    bread upma

    (Image Source: AI-Generated) 

    ब्रेड उपमा बनाने के लिए सामग्री

    • ब्रेड: 6 से 8 स्लाइस (किनारे हटाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ लें)
    • प्याज: 1 मध्यम आकार का (बारीक कटा हुआ)
    • टमाटर: 1 मध्यम आकार का (बारीक कटा हुआ)
    • हरी मिर्च: 1 या 2 (बारीक कटी हुई)
    • राई (सरसों के दाने): 1 छोटा चम्मच
    • कढ़ी पत्ता: 8-10 पत्ते
    • हल्दी पाउडर: 1/4 छोटा चम्मच
    • नमक: स्वादानुसार
    • पानी: लगभग 1/4 कप
    • तेल: 2 बड़े चम्मच
    • नींबू का रस: थोड़ा-सा (स्वाद के लिए)
    • धनिया पत्ती: गार्निश के लिए

    ब्रेड उपमा बनाने की विधि

    • सबसे पहले ब्रेड के टुकड़ों को हल्का-सा भून लें या उन्हें ऐसे ही एक तरफ रख दें।
    • इसके बाद एक कड़ाही या पैन में तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए, तो उसमें राई डालें। जब राई चटकने लगे, तो कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड भूनें।
    • अब बारीक कटा हुआ प्याज डालें और हल्का गुलाबी होने तक भूनें। इसके बाद टमाटर डालें और उनके नरम होने तक पकाएं।
    • अब इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। मसाले में थोड़ा-सा पानी डालें ताकि मसाला अच्छी तरह मिल जाए।
    • अब, ब्रेड के टुकड़े डालकर हल्के हाथों से तुरंत मिलाएं, ताकि ब्रेड मसाला और नमी सोख ले।
    • इसे 1-2 मिनट के लिए ढक दें। फिर ढक्कन हटाकर नींबू का रस डालें और मिलाएं।
    • गरमा-गरम ब्रेड उपमा को कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश करें और तुरंत सर्व करें।

    यह भी पढ़ें- घर पर बनाएं एकदम लाजवाब सांभर-वड़ा, यहां जानें आसान और स्वादिष्ट रेसिपी!

    यह भी पढ़ें- टेस्टी और हेल्दी राइस अप्पे के साथ करें दिन की शुरुआत, बेहद आसान है इन्हें बनाने का तरीका