    टेस्टी और हेल्दी राइस अप्पे के साथ करें दिन की शुरुआत, बेहद आसान है इन्हें बनाने का तरीका

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:02 AM (IST)

    क्या आप हर सुबह एक ही तरह का नाश्ता करके ऊब गए हैं? क्या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्वादिष्ट भी हो, हल्का भी हो और बनाने में भी कम समय लगे? अगर इन सवालों के जवाब 'हां' में हैं तो चावल के अप्पे (Rice Appe) आपके लिए एकदम सही विकल्प हैं। यह दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है जो न सिर्फ खाने में मजेदार है, बल्कि तेल भी कम इस्तेमाल होने के कारण सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है।

    Hero Image

    राइस अप्पे बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या सुबह की भागदौड़ में आपको लगता है कि एक हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाना नामुमकिन है? क्या आप वही पुराने पोहे, पराठे या दलिया खाकर थक चुके हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपकी रसोई की सुबह को बदलने वाला है।

    पेश हैं राइस अप्पे (Rice Appe) - दक्षिण भारत का वह जादू जो स्वाद में लाजवाब है, बनाने में केवल कुछ मिनट लेता है, और सबसे बड़ी बात, कम से कम तेल के साथ आपके पेट को हल्का और मन को खुश रखता है। इस चटपटे, गोल-मटोल और फूले हुए नाश्ते के साथ दिन की शुरुआत करें, जिसे बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप हर दिन इसे बनाना चाहेंगे। आइए जानते हैं।

    राइस अप्पे बनाने के लिए सामग्री

    • चावल: 1 कप
    • उड़द दाल: एक चौथाई कप
    • मेथी दाना: एक चौथाई छोटा चम्मच
    • नमक: स्वादानुसार
    • हरी मिर्च: 1 से 2 (बारीक कटी हुई)
    • अदरक: 1 इंच टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)
    • कढ़ी पत्ता: 5 से 6 पत्ते (बारीक कटा हुआ)
    • हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)
    • प्याज: 1 मध्यम (बारीक कटा हुआ, ऑप्शनल)
    • गाजर/शिमला मिर्च: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटी हुई, ऑप्शनल)
    • राई: आधा छोटा चम्मच
    • तेल: बहुत कम (सेंकने के लिए)

    राइस अप्पे बनाने की विधि

    स्टेप नंबर-1

    चावल के अप्पे की जान उसके बैटर में होती है। इसे बनाने के लिए आपको चावल और उड़द दाल को बराबर मात्रा में लेना होगा। सबसे पहले, चावल और दाल को धोकर 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जब ये अच्छी तरह फूल जाएं, तो इन्हें मिक्सर में पीसकर एक मुलायम घोल बना लें। इस घोल को कम से कम 6-8 घंटे या रात भर के लिए किसी गरम जगह पर खमीर उठने के लिए रख दें। खमीर उठने से अप्पे एकदम फुले हुए और सॉफ्ट बनते हैं।

    स्टेप नंबर-2

    जब बैटर तैयार हो जाए, तो उसमें नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा-सा हरा धनिया मिला लें। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, कढ़ी पत्ता और अपनी पसंदीदा सब्जियां (जैसे गाजर या शिमला मिर्च) भी डाल सकते हैं। इससे अप्पे का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं। सब्जियों को डालने से अप्पे का रंग भी आकर्षक लगता है। अगर आपको जल्दी है और खमीर नहीं उठ पाया है, तो आप बैटर में थोड़ा-सा ईनो या बेकिंग सोडा मिलाकर तुरंत भी बना सकते हैं।

    स्टेप नंबर-3

    अप्पे बनाने के लिए एक विशेष 'अप्पे पैन' का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले अप्पे पैन को गैस पर गरम करें और उसके हर छोटे खांचे में बस एक-एक बूंद तेल डालें। इसके बाद राई डालकर हल्का सा चटकने दें। अब तैयार घोल को चम्मच की मदद से हर खांचे में भर दें। याद रखें, खांचों को पूरा न भरें, क्योंकि अप्पे फूलेंगे। अब पैन को ढक दें और धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकने दें।

    स्टेप नंबर-4

    जब अप्पे एक तरफ से हल्के सुनहरे भूरे हो जाएं, तो उन्हें धीरे से पलट दें। अब दूसरी तरफ भी उन्हें 3-4 मिनट तक कुरकुरा होने तक सेंक लें। आप देखेंगे कि आपके अप्पे एकदम गोल-गोल और फुले हुए तैयार हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। गर्मागर्म अप्पे को नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी या सांभर के साथ परोसें और अपने दिन की हेल्दी शुरुआत करें। यह नाश्ता बच्चों को भी बहुत पसंद आता है।

