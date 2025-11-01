Language
    चावल से बनने वाली इन 9 लाजवाब डिशेज से अपनी थाली को बनाएं खास, स्वाद और सेहत दोनों में हैं बेस्ट

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    चावल हर किचन का हिस्सा है, जो सिंपल डिशेज से लेकर शाही दावत तक हर जगह अपनी खास जगह रखता है। चाहे वेज पुलाव की रंगत हो या कश्मीरी पुलाव का जायका, लेमन राइस का खट्टापन हो या जीरा राइस का सादापन, इससे बनने वाली हर डिश में खास स्वाद छिपा होता है। आइए, इस आर्टिकल में आपको चावल से बनने वाली ऐसी ही 9 टेस्टी डिशेज के बारे में बताते हैं।

    लंच से लेकर डिनर तक में ट्राई करें चावल की ये रेसिपीज (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चावल हमारे खाने का ऐसा मेन पार्ट है जिसके बिना कुछ लोगों का खाना नहीं होता है और पेट ही नहीं भरता। चाहे रोजाना की थाली हो या कोई खास दावत, चावल से बनी अनेक प्रकार की रेसिपीज हर मौके को खास बना देती हैं। यहां एक से बढ़कर एक चावल की रेसिपीज बताई गई है, जो स्वाद और पोषण का बेस्ट कॉम्बिनेशन हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं इनके बारे में।

    वेज पुलाव

    कई प्रकार की रंग-बिरंगी सब्जियों और खुशबूदार मसालों के साथ बना वेज पुलाव हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक डिश है। दही या रायते के साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। लंच या डिनर दोनों के लिए ये परफेक्ट है।

    कश्मीरी पुलाव

    कश्मीरी पुलाव खासतौर पर सूखे मेवों, केसर और हल्के मसालों से तैयार किया जाता है। इसका हल्का मीठा और सुगंधित स्वाद इसे त्योहारों और खास दावतों के लिए परफेक्ट बनाता है।

    लेमन राइस

    दक्षिण भारत का मोस्ट पॉपुलर डिश, लेमन राइस सरसों के दानों, कढ़ी पत्ते और नींबू के रस से तड़का लगाकर बनाया जाता है। इसकी हल्की खटास और चटपटापन गर्मियों के मौसम में खास पसंद किया जाता है।

    जीरा राइस

    सिंपल लेकिन स्वाद में बेमिसाल जीरा राइस जीरे के खुशबूदार तड़के के साथ तैयार होता है। दाल तड़का या किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ इसका स्वाद शानदार बनता है।

    फिश पुलाव

    सीफूड प्रेमियों के लिए मछली पुलाव एक टेस्टी ऑप्शन है। मसालेदार मछली के टुकड़े और खुशबूदार चावल मिलकर एक डिफरेंट और हेल्दी डिश तैयार करते हैं।

    झींगा पुलाव

    झींगा यानी प्रॉन्स से बना पुलाव नर्म, रसीला और सुगंध से भरपूर होता है। हल्के मसालों के साथ पके झींगे चावल के साथ एक टेस्टी एक्पीरिएंस देता है।

    ड्राई फ्रूट्स पुलाव

    ड्राई फ्रूट्स पुलाव बादाम, काजू, किशमिश जैसे सूखे मेवों से सुसज्जित होता है। इसका स्वाद खास अवसरों पर मेहमानों के दिल जीतने के लिए एकदम सही रहता है।

    सोया पुलाव

    सोया चंक्स से बना यह पुलाव प्रोटीन से भरपूर और स्वाद में लाजवाब होता है। शाकाहारी खाने के शौकीनों के लिए यह एक सेहतमंद और भरपेट विकल्प है।

    बिरयानी

    बिरयानी चावल की शाही रानी है। मसालेदार परतों, खुशबूदार चावल और सब्जी या मांस के संगम से बनी बिरयानी हर दावत की जान बन जाती है।

    इन शानदार चावल रेसिपीज को आजमाकर आप अपने खाने का स्वाद और भी यादगार बना सकते हैं। हर डिश का अपना अलग रंग और स्वाद है, जो हर मौके को खास बनाने के लिए तैयार है।

