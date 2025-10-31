ब्रेकफास्ट में तैयार करें हाई-प्रोटीन पनीर उत्तपम, सेहत के साथ स्वाद में भी है लाजवाब
क्या आप हर सुबह एक ही तरह का नाश्ता करके ऊब चुके हैं और एक ऐसा ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन से भी भरपूर हो? तो आपकी तलाश यहां खत्म होती है। जी हां, हाई-प्रोटीन पनीर उत्तपम एक लाजवाब ब्रेकफास्ट ऑप्शन है जो आपके दिन की शुरुआत को हेल्दी और एनर्जेटिक बना देगा। आइए जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तपम दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है, लेकिन जब इसमें पनीर का 'ट्विस्ट' आता है, तो इसकी पौष्टिकता कई गुना बढ़ जाती है। पनीर प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है, जो आपकी मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है और आपको लंबे समय तक पेट को भी फुल रखता है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या जिम जाते हैं। आइए बिना देर किए जान लीजिए इसे बनाने की आसान रेसिपी।
बनाने में आसान और मिनटों में होता है तैयार
अक्सर लोग सोचते हैं कि हेल्दी नाश्ता बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन पनीर उत्तपम के साथ ऐसा नहीं है। यह झटपट तैयार हो जाता है। आप उत्तपम का बैटर सूजी, या फिर मूंग दाल/ओट्स जैसी प्रोटीन वाली चीजों से बना सकते हैं।
पनीर उत्तपम बनाने के लिए सामग्री
उत्तपम बैटर के लिए
- 1 कप सूजी (रवा)
- 1/2 कप दही (दही ताजा और हल्का खट्टा हो)
- 1/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर
- 1/2 छोटा चम्मच अदरक, कद्दूकस किया हुआ
- 1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई (अपने स्वाद के अनुसार)
- 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया
- 1/2 छोटा चम्मच नमक (या स्वादानुसार)
- 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
- 1/4 छोटा चम्मच ईनो फ्रूट सॉल्ट (या खाने का सोडा)
- पानी- जरूरत के मुताबिक
- तेल या घी- सेकने के लिए
पनीर टॉपिंग के लिए
- 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर
- 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज
पनीर उत्तपम बनाने की विधि
- एक बड़े बर्तन में सूजी और दही लें। इन्हें अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रहे।
- इसमें लगभग आधा कप पानी धीरे-धीरे डालें और एक गाढ़ा घोल (बैटर) तैयार करें। यह बैटर डोसे के बैटर से थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए।
- अब बैटर को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, ताकि सूजी फूल जाए। इससे उत्तपम नरम बनेंगे।
- 15 मिनट बाद, बैटर में नमक और ईनो फ्रूट सॉल्ट (या सोडा) डालकर मिलाएं। ईनो डालने के बाद तुरंत उत्तपम बनाना शुरू कर दें। अगर बैटर बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं।
- एक अलग कटोरी में कद्दूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटा प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, और हरा धनिया लें।
- इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर हल्के हाथों से मिलाएं। आपकी स्वादिष्ट और प्रोटीन रिच टॉपिंग तैयार है।
- इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवा को मध्यम आंच पर गरम करें। तवे पर थोड़ा सा तेल या घी लगाएं। फिर एक बड़ा चम्मच बैटर लेकर तवे पर डालें और हल्के हाथ से गोल आकार में फैलाएं। यह डोसे जितना पतला नहीं, बल्कि थोड़ा मोटा होना चाहिए।
- उत्तपम के ऊपर तुरंत तैयार की गई पनीर टॉपिंग का मिश्रण डालें। टॉपिंग को चम्मच से हल्का सा दबाएँ ताकि वह बैटर में चिपक जाए।
- उत्तपम के किनारों पर और थोड़ा सा ऊपर तेल या घी डालें। फिर उत्तपम को मध्यम-धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक तब तक सिकने दें जब तक कि किनारे हल्के सुनहरे न हो जाएं।
- अब उत्तपम को धीरे से पलटें और दूसरी तरफ से भी लगभग 1-2 मिनट तक सेकें ताकि पनीर और सब्जियां अच्छी तरह पक जाएं और उत्तपम कुरकुरा हो जाए।
- गरमा गरम पनीर उत्तपम को नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या सांभर के साथ परोसें।
- अगर आप और भी ज्यादा प्रोटीन चाहते हैं, तो सूजी की जगह ओट्स का पाउडर या बेसन (चने का आटा) भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- ईनो तभी डालें जब आप उत्तपम बनाने वाले हों, पहले से डालने पर इसका असर खत्म हो जाता है।
यह भी पढ़ें- इस बार बेसन-आटा नहीं, ब्रेड से बनाएं 2 टेस्टी चीला; शाम की हल्की भूख के लिए है परफेक्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।