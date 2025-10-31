ब्रेकफास्ट में तैयार करें हाई-प्रोटीन पनीर उत्तपम, सेहत के साथ स्वाद में भी है लाजवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तपम दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है, लेकिन जब इसमें पनीर का 'ट्विस्ट' आता है, तो इसकी पौष्टिकता कई गुना बढ़ जाती है। पनीर प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है, जो आपकी मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है और आपको लंबे समय तक पेट को भी फुल रखता है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या जिम जाते हैं। आइए बिना देर किए जान लीजिए इसे बनाने की आसान रेसिपी।