ब्रेकफास्ट के लिए टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन हैं अप्पे, इस आसान रेसिपी से करें झटपट तैयार
अप्पे एक ऐसी डिश है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है और सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसे फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसलिए यह पाचन के लिए काफी फायदेमंद होती है। आप चाहें, तो इसे ब्रेकफास्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए जानें अप्पे बनाने की रेसिपी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर यह उलझन रहती है कि सुबह नाश्ते में ऐसा क्या बनाएं, जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और जिसे झटपट बनाया भी जा सके। अगर आप भी रोज सुबह इसी उलझन में रहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी डिश के बारे में बताने वाले हैं, जिसे बनाना काफी आसान है और यह स्वाद में भी काफी लाजवाब होता है।
साथ ही, यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को बेहद पसंद आती है। हम बात कर रहे हैं अप्पे की। आइए जानें ब्रेकफास्ट के लिए कैसे बना सकते हैं टेस्टी अप्पे।
जरूरी सामग्री
- सूजी- 1 कप
- दही- 1/2 कप
- पानी आवश्यकतानुसार
- बारीक कटी हुई सब्जियां (जैसे प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च)- 1/2 कप
- बारीक कटी हुई हरी मिर्च-1
- अदरक का पेस्ट- 1/2 चम्मच
- नमक स्वादानुसार
- बेकिंग सोडा (या ईनो फ्रूट सॉल्ट)- 1/2 छोटा चम्मच
- तेल
- राई और करी पत्ता
बनाने का तरीका
- सबसे पहले एक बड़े कटोरे में सूजी और दही को अच्छी तरह मिला लें।
- अब इसमें धीरे-धीरे पानी मिलाएं और एक गाढ़ा घोल तैयार करें। बैटर न ज्यादा पतला हो और न ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए।
- फिर इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रख दें ताकि सूजी फूल जाए।
- सूजी के फूलने के बाद, बैटर में बारीक कटी हुई सब्जियां, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- अगर बैटर बहुत गाढ़ा लगे, तो थोड़ा-सा पानी और मिला सकते हैं।
- अप्पे बनाने से ठीक पहले, बैटर में बेकिंग सोडा (या ईनो) डालकर जल्दी से मिला लें। बैटर फूलना शुरू हो जाएगा। इसे ज्यादा देर तक न मिलाएं।
- अब अप्पे पैन को धीमी आंच पर गरम करें और उसके हर सांचे में थोड़ा-सा तेल लगाएं।
- अगर तड़का लगाना चाहते हैं, तो हर सांचे में कुछ राई के दाने और एक-दो करी पत्ता डालें।
- अब चम्मच की मदद से बैटर को सभी सांचों में भरें।
- फिर पैन को ढक दें और धीमी से मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक पकने दें, जब तक कि अप्पे नीचे से सुनहरे भूरे न हो जाएं।
- एक छोटे चम्मच या स्टिक से अप्पे को पलट दें और दूसरी तरफ भी 1-2 मिनट तक ढककर पकाएं।
- जब अप्पे दोनों तरफ से सुनहरे और अच्छे से फूल जाएं, तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें।
- गरमा-गरम अप्पे को नारियल की चटनी के साथ परोसें।
