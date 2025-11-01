Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर पर बनाएं एकदम लाजवाब सांभर-वड़ा, यहां जानें आसान और स्वादिष्ट रेसिपी!

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:28 PM (IST)

    सांभर-वड़ा खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। ये ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भी काफी अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आपको भी सांभर और वड़ा पसंद है और घर पर बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें सांभर और वड़ा बनाने की स्टेप बाय स्टेप रेसिपी। इस रेसिपी को फॉलो करके आप आसानी से सांभर-वड़ा बना सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैसे बनाएं सांभर-वड़ा? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साउथ इंडियन डिशेज का स्वाद काफी लाजवाब होता है। इन्हीं में एक डिश हैं सांभर और वड़ा। सांभर अरहर की दाल और सब्जियों से बनाई जाती है, जो टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं वड़े उड़द की दाल से बनाई जाती है, जो खाने में मुलायम और फूले हुए लगते हैं। अगर आप भी घर पर टेस्टी सांभर-वड़ा बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी रेसिपी। 

    सांभर-वड़ा रेसिपी

    • वड़ा बनाने की सामग्री 
    • उड़द धुली दाल- 200 ग्राम (1 कप)
    • नमक- स्वादानुसार
    • अदरक- 1-2 इंच का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)
    • हरी मिर्च- 2-4 (बारीक कटी हुई)
    • करी पत्ता या हरा धनिया- 1 टेबल स्पून (कटा हुआ)
    • तेल
    Vada (1)
    (Picture Courtesy: Freepik)

    वड़ा बनाने की विधि

    • सबसे पहले उड़द दाल को धोकर 4-5 घंटे या रात भर के लिए पानी में भिगो दें।
    • इसके बाद दाल को पानी से निकालें, धो लें और बिना पानी डाले या बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके बारीक पीस लें। ध्यान रखें कि दाल का पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए।
    • पिसी हुई दाल में नमक, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया या करी पत्ता मिलाएं।
    • अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से फेंटें। दाल को जितना ज्यादा फेंटेंगे, वड़ा उतने ही मुलायम और फूले हुए बनेंगे। इतना फेंटें कि बैटर हल्का और फ्लफी हो जाए।
    • अब अपने हाथों को पानी से गीला करें।
    • थोड़ा सा बैटर हाथ में लें, उसे गोल आकार दें और बीच में अंगूठे से छेद करें।
    • अब एक कड़ाही में तेल गरम करें। तेल मध्यम आंच पर गरम होना चाहिए। गरम तेल में धीरे-धीरे वड़ा डालें और सुनहरा भूरा होने तक तलें और फिर निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख लें।

    सांभर बनाने की सामग्री 

    • अरहर दाल- 1/2 कप
    • सब्जियां- अपनी पसंद की (जैसे गाजर, कद्दू, सहजन)
    • टमाटर- 1 (बारीक कटा हुआ)
    • इमली का पल्प- 1-2 चम्मच
    • सांभर मसाला- 2-3 चम्मच
    • हल्दी पाउडर- 1/2 चम्मच
    • नमक- स्वादानुसार
    • गुड़- छोटा टुकड़ा
    • पानी- आवश्यकतानुसार
    • तेल- 1-2 चम्मच
    • राई- 1/2 चम्मच
    • करी पत्ता- 8-10 पत्ते
    • सूखी लाल मिर्च- 2-3
    • हींग- चुटकी भर
    Vada (1)
    (Picture Courtesy: Freepik)

    सांभर बनाने की विधि 

    • सबसे पहले अरहर दाल को धोकर हल्दी और नमक के साथ कुकर में 2-3 सीटी आने तक पका लें।
    • अब एक बर्तन में थोड़ा पानी लें। उसमें कटी हुई सब्जियां डालें और नरम होने तक पकाएं।
    • पकी हुई दाल और पकी हुई सब्जियों को मिलाएं। इसमें कटे हुए टमाटर, सांभर मसाला, इमली का पल्प, नमक और गुड़ डालें।
    • अब सांभर को अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक उबालें, ताकि सभी फ्लेवर अच्छे से मिल जाएं।
    • अब एक छोटे पैन में तेल गरम करें। राई, सूखी लाल मिर्च, हींग और करी पत्ता डालें। जब राई तड़कने लगे, तो इस तड़के को उबलते हुए सांभर के ऊपर डाल दें और ढक दें।
    • गरमा गरम सांभर में तैयार किए गए वड़ों को 1-2 मिनट के लिए भिगो दें और नारियल की चटनी के साथ परोसें।