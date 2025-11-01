घर पर बनाएं एकदम लाजवाब सांभर-वड़ा, यहां जानें आसान और स्वादिष्ट रेसिपी!

वहीं वड़े उड़द की दाल से बनाई जाती है, जो खाने में मुलायम और फूले हुए लगते हैं। अगर आप भी घर पर टेस्टी सांभर-वड़ा बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी रेसिपी।

करी पत्ता या हरा धनिया- 1 टेबल स्पून (कटा हुआ)

अदरक- 1-2 इंच का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

उड़द धुली दाल- 200 ग्राम (1 कप)

(Picture Courtesy: Freepik)

सबसे पहले उड़द दाल को धोकर 4-5 घंटे या रात भर के लिए पानी में भिगो दें।

इसके बाद दाल को पानी से निकालें, धो लें और बिना पानी डाले या बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके बारीक पीस लें। ध्यान रखें कि दाल का पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए।

पिसी हुई दाल में नमक, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया या करी पत्ता मिलाएं।

अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से फेंटें। दाल को जितना ज्यादा फेंटेंगे, वड़ा उतने ही मुलायम और फूले हुए बनेंगे। इतना फेंटें कि बैटर हल्का और फ्लफी हो जाए।

अब अपने हाथों को पानी से गीला करें।

थोड़ा सा बैटर हाथ में लें, उसे गोल आकार दें और बीच में अंगूठे से छेद करें।