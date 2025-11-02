सिर्फ 10 मिनट में तैयार होगा नाश्ता, सुबह की भागदौड़ में खाएं 5 सुपर-हेल्दी डिशेज; बनी रहेगी एनर्जी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वे लंबा-चौड़ा खाना बना सकें, लेकिन सेहत के लिए पौष्टिक और घर का बना खाना जरूरी होता है। खासतौर पर सब्जियों को अपने आहार में शामिल करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इनमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं।

ऐसे में जरूरत है ऐसी रेसिपीज की जो स्वादिष्ट भी हों, पौष्टिक भी और जल्दी भी बन जाएं। यहां कुछ ऐसी ही सब्जियों से भरपूर डिशेज, जो आप 15 मिनट या उससे भी कम समय में तैयार कर सकती हैं कि जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं इनके बारे में

एक नॉन-स्टिक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करें, उसमें बारीक कटी गाजर, शिमला मिर्च, बेबी कॉर्न, ब्रोकोली और प्याज डालें। हाई फ्लेम पर 5–7 मिनट तक भूनें। सोया सॉस, नमक और काली मिर्च डालें। हेल्दी और क्रंची मिक्स वेज रेडी है।

बेसन वेज चीला

बेसन में कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और पालक मिलाएं। थोड़ा पानी डालकर घोल बनाएं। तवे पर थोड़ा तेल लगाकर चीला सेंक लें। टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार।

मिक्स वेज उपमा

सूजी को ड्राय रोस्ट कर लें। प्याज, गाजर, मटर, टमाटर के साथ हल्का सा भूनें। मसाले डालें और फिर पानी मिलाकर पकाएं। यह फाइबर और पोषण से भरपूर झटपट डिश है।

पालक टोफू भुर्जी

टोफू को मैश करें और पालक को बारीक काट लें। लहसुन-अदरक के साथ दोनों को तेल में हल्के मसालों के साथ पकाएं। 10 मिनट में तैयार होने वाली प्रोटीन रिच डिश।

शिमला मिर्च-टमाटर की भुजिया

तेल गरम करके उसमें शिमला मिर्च और टमाटर डालें। हल्का नमक, लाल मिर्च और हल्दी मिलाएं। 8–10 मिनट में झटपट तैयार होने वाली सब्जी।

मूंग दाल वेज खिचड़ी

पहले से भीगी मूंग दाल और चावल में कटे आलू, गाजर और मटर डालें। थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर कुकर में 2 सीटी लगाएं।टेस्टी और हेल्दी खिचड़ी तैयार है।

वेज टोस्ट या सैंडविच

उबली सब्जियों का मसाला (आलू, गाजर, मटर) बनाकर ब्रेड पर फैलाएं। तवे या टोस्टर पर सेकें। चाय के साथ या बच्चों के टिफिन के लिए बेहतरीन ऑप्शन है।

इन डिशेज को आप सुबह के नाश्ते, लंच या हल्के डिनर के तौर पर भी ले सकती हैं। ये समय की बचत के साथ-साथ आपकी सेहत का भी ध्यान रखती हैं।