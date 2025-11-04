कम-तेल मसालों में तैयार हो जाती हैं ये 5 सब्जियां, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी हैं बेमिसाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर सब्जी में तेल न हो, तो स्वाद फीका रह जाएगा। किचन में काम करते हुए हम जाने-अनजाने में तेल और मसालों का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, जो पेट और दिल दोनों के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी भारतीय रसोई में ऐसी कई 'सुपर सब्जियां' हैं जो कम से कम तेल में भी अपना असली जादू दिखाती हैं? ये न सिर्फ आपके वजन को कंट्रोल में रखती हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी बेहद आसान है। आज हम आपको उन 5 लाजवाब सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कम तेल में भी स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं।

(Image Source: AI-Generated) लौकी लौकी को अक्सर लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन यह सच में सेहत का राजा है। लौकी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे पकाने के लिए तेल की जरूरत न के बराबर होती है। बस, थोड़े से जीरा, हरी मिर्च और हल्दी के साथ इसे उबालकर पका लें। यह पेट को ठंडा रखती है, पाचन को सुधारती है और वजन कम करने में भी मदद करती है।

तोरई तोरई की गिनती उन सब्जियों में होती है जो अपने आप में ही पानी छोड़ती हैं। इसका मतलब है कि आपको इसे पकाने के लिए अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं है। आप प्याज या टमाटर को हल्का सा भूनकर (पानी के छींटे मारकर) इसमें तोरई मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। यह सब्जी फाइबर से भरपूर होती है और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मददगार है।

पालक पालक की सब्जी, दाल या भुजिया- किसी भी रूप में कम तेल में बन जाती है। पालक को उबालकर या हल्का सा स्टीम करके बनाना सबसे अच्छा तरीका है। इसमें सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च का हल्का सा तड़का लगाएं। पालक में आयरन और विटामिन K होता है, जो खून की कमी को दूर करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह कम तेल में भी अपनी पूरी पौष्टिकता बरकरार रखती है।

भिंडी आमतौर पर भिंडी को लोग ज्यादा तेल में तलना पसंद करते हैं, पर आप इसे कम तेल में भी कुरकुरी बना सकते हैं। इसके लिए भिंडी को छोटा-छोटा काटकर बिना तेल के तवे पर हल्का-सा भून लें। जब उसका चिपचिपापन खत्म हो जाए, तब एक चम्मच तेल में थोड़े से मसाले (धनिया, हल्दी, अमचूर) डालकर इसे पकाएं। यह तरीका भिंडी को हेल्दी और स्वादिष्ट बनाएगा।