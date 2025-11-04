Language
    कम-तेल मसालों में तैयार हो जाती हैं ये 5 सब्जियां, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी हैं बेमिसाल

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    क्या आपको भी लगता है कि टेस्टी खाना बनाने के लिए बहुत सारा तेल और ढेर सारे मसाले जरूरी हैं? अगर हां, तो यह सोच बदल दीजिए। जी हां, हमारी भारतीय रसोई में ऐसी कई सब्जियां हैं, जो कम से कम तेल और हल्के मसालों के साथ भी बेहद शानदार और जायकेदार बनती हैं। आइए जानते हैं, वो 5 सब्जियां कौन-सी हैं जिन्हें आप अपनी रोज की डाइट में बेझिझक शामिल कर सकते हैं।

    Hero Image

    स्वाद और सेहत का डबल डोज हैं ये 5 लाजवाब सब्जियां (Image Source: Freepik & AI)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर सब्जी में तेल न हो, तो स्वाद फीका रह जाएगा। किचन में काम करते हुए हम जाने-अनजाने में तेल और मसालों का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, जो पेट और दिल दोनों के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी भारतीय रसोई में ऐसी कई 'सुपर सब्जियां' हैं जो कम से कम तेल में भी अपना असली जादू दिखाती हैं? ये न सिर्फ आपके वजन को कंट्रोल में रखती हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी बेहद आसान है। आज हम आपको उन 5 लाजवाब सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कम तेल में भी स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं।

    Low oil Indian recipes

    (Image Source: AI-Generated)

    लौकी

    लौकी को अक्सर लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन यह सच में सेहत का राजा है। लौकी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे पकाने के लिए तेल की जरूरत न के बराबर होती है। बस, थोड़े से जीरा, हरी मिर्च और हल्दी के साथ इसे उबालकर पका लें। यह पेट को ठंडा रखती है, पाचन को सुधारती है और वजन कम करने में भी मदद करती है।

    तोरई

    तोरई की गिनती उन सब्जियों में होती है जो अपने आप में ही पानी छोड़ती हैं। इसका मतलब है कि आपको इसे पकाने के लिए अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं है। आप प्याज या टमाटर को हल्का सा भूनकर (पानी के छींटे मारकर) इसमें तोरई मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। यह सब्जी फाइबर से भरपूर होती है और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मददगार है।

    पालक

    पालक की सब्जी, दाल या भुजिया- किसी भी रूप में कम तेल में बन जाती है। पालक को उबालकर या हल्का सा स्टीम करके बनाना सबसे अच्छा तरीका है। इसमें सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च का हल्का सा तड़का लगाएं। पालक में आयरन और विटामिन K होता है, जो खून की कमी को दूर करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह कम तेल में भी अपनी पूरी पौष्टिकता बरकरार रखती है।

    भिंडी

    आमतौर पर भिंडी को लोग ज्यादा तेल में तलना पसंद करते हैं, पर आप इसे कम तेल में भी कुरकुरी बना सकते हैं। इसके लिए भिंडी को छोटा-छोटा काटकर बिना तेल के तवे पर हल्का-सा भून लें। जब उसका चिपचिपापन खत्म हो जाए, तब एक चम्मच तेल में थोड़े से मसाले (धनिया, हल्दी, अमचूर) डालकर इसे पकाएं। यह तरीका भिंडी को हेल्दी और स्वादिष्ट बनाएगा।

    पत्ता गोभी

    पत्ता गोभी की सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है और इसके लिए आपको भारी ग्रेवी की जरूरत नहीं होती। थोड़े से सरसों के दाने, कढ़ी पत्ता और हल्दी डालकर इसे भाप में पकाएं। इसका मीठा और हल्का स्वाद कम तेल में भी उभर कर आता है। पत्ता गोभी में विटामिन C और फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं, जो आपकी इम्युनिटी को बढ़ाते हैं।

    इन सब्जियों को बनाने में न तो ज्यादा मेहनत लगती है और न ही ज्यादा तेल। ये न सिर्फ आपके दिल और वजन के लिए अच्छी हैं, बल्कि कम मसालों के कारण इनका प्राकृतिक स्वाद भी बना रहता है।

