Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ₹3 की टैबलेट या ₹1000 का सीरम? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन के लिए कौन-सा Vitamin-C है बेस्ट

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:32 PM (IST)

    Vitamin-C सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी किसी सुपरहीरो से कम नहीं है। जी हां, यह न केवल हमारी इम्युनिटी को बढ़ाता है, बल्कि त्वचा में कोलेजन बनाने में भी मदद करता है। आइए, इस आर्टिकल में जाने-माने डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद से जानते हैं कि हेल्दी स्किन के लिए विटामिन-सी को टैबलेट की फॉर्म में लेना ज्यादा बेहतर है या फिर सीरम के तौर पर (Vitamin C Serum vs Tablet for Skin)।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Vitamin-C टैबलेट या विटामिन-सी सीरम, क्या है स्किन के लिए ज्यादा फायदेमंद? (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मार्केट में Vitamin-C दो मुख्य रूपों में उपलब्ध है- एक है जिसे हम गोली या टैबलेट के रूप में खाते हैं, और दूसरा है जिसे हम सीधे त्वचा पर सीरम के रूप में लगाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपकी त्वचा की रंगत और दाग-धब्बों के लिए इन दोनों में से कौन-सा तरीका बेहतर काम करता है? आइए, जानते हैं इसपर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. अंकुर सरीन की क्या राय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Dr. Ankur Sarin (@drankursarin_sarinskin)

    विटामिन-सी की गोली

    डॉ. अंकुर का कहना है कि जब आप ₹3 की विटामिन C की गोली खाते हैं, तो यह आपके पूरे शरीर को फायदा पहुंचाती है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और शरीर के अंदरूनी कोलेजन प्रोडक्शन को बेहतर बनाती है। हालांकि, अध्ययनों से पता चला है कि इस ओरल विटामिन C सप्लीमेंट्स का सिर्फ 2% ही आपकी त्वचा तक पहुंच पाता है।

    इसलिए, अगर आप पिगमेंटेशन, मुंहासों के निशानों या डलनेस को ठीक करना चाहते हैं, तो यह गोली अकेले शायद उतना प्रभावी ढंग से काम न करे।

    विटामिन-सी सीरम

    डॉक्टर का कहना है कि इसके विपरीत, विटामिन C सीरम सीधे आपकी त्वचा की समस्या वाले एरिया पर काम करता है। सीरम में मौजूद विटामिन C (जो अक्सर L-Ascorbic Acid के रूप में होता है) सीधे आपकी त्वचा में अवशोषित होता है। यह मुंहासों के निशान को हल्का करने, पिगमेंटेशन को कम करने और आपकी त्वचा की चमक को वापस लाने में बहुत प्रभावी है।

    जब इस सीरम में विटामिन E और फेरुलिक एसिड जैसे तत्व मिला दिए जाते हैं, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे यह सन डैमेज से लड़ने में भी मदद करता है। इसलिए, त्वचा की समस्याओं के लिए सीरम सबसे अच्छा ऑप्शन है।

    vitamin c for skin

    इस बात का रखें ध्यान

    डॉ. अंकुर सरीन ने बताया कि इस बीच आपको एक जरूरी बात का ध्यान भी रखना होगा- विटामिन C सीरम बहुत जल्दी खराब (Oxidize) हो जाता है। जी हां, जब यह हवा या रोशनी के संपर्क में आता है, तो यह भूरा या नारंगी हो जाता है और असर करना बंद कर देता है। इसलिए, सीरम हमेशा एयरटाइट और गहरे रंग की बोतल में पैक होना चाहिए, और इसे खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता जरूर जांच लें।

    आसान भाषा में कहें तो, ₹3 की विटामिन C की गोली आपकी सेहत और इम्युनिटी के लिए जरूरी है, जबकि ₹1000 का विटामिन C सीरम आपकी त्वचा के दाग-धब्बों और चमक को बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है।

    यह भी पढ़ें- किस उम्र में कौन-सा Serum करना चाहिए यूज? डर्मेटोलॉजिस्ट ने दूर किया कन्फ्यूजन

    यह भी पढ़ें- संतरे से भी ज्यादा Vitamin-C लिए बैठे हैं 5 Fruits, रोज खाएंगे तो नहीं पड़ेगी सप्लीमेंट्स की जरूरत