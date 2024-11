बीमारियों से जरूर बचाता है Vitamin-C लेकिन इसका ओवरडोज है खतरनाक, यहां समझें इसके नुकसान

सेहतमंद रहने के लिए शरीर में सभी पोषक तत्वों का होना बेहद जरूरी है। vitamin c इन्हीं जरूरी पोषक तत्वों में से एक है जो हमारी इम्युनिटी बेहतर करने में मदद करता है जिससे बीमारियों और संक्रमणों से बचाव होता है। हालांकि इसकी ज्यादा सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स (side effects of consuming too much vitamin c)।