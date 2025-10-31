Language
    ऑफिस के लिए कांच का लंच बॉक्स है फायदेमंद; सेहत को भी नहीं होगा नुकसान

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    ऑफिस में घर का बना खाना प्लास्टिक के बजाय कांच के टिफिन में ले जाना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। प्लास्टिक के टिफिन गर्म खाने के साथ हानिकारक रसायन छोड़ सकते हैं, जबकि कांच के टिफिन खाने का स्वाद बरकरार रखते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होते हैं।

    Hero Image

    क्यों करना चाहिए ग्लास के टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खुद से स्वस्थ रखना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए ऑफिस जाने वालों को घर का बना खाना ही लंच में खाना चाहिए। हालांकि, आप क्या खा रहे हैं इसके साथ-साथ आप किसमें खा रहे हैं उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। 

    ज्यादातर लोग ऑफिस के लिए प्लास्टिक के टिफिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्लास्टिक का टिफिन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर अगर उसमें गर्म खाना पैक किया जाए। इसलिए कांच के टिफिन का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानें कैसे कांच का टिफिन फायदेमंद है।

    Glass lunch box

    (Picture Courtesy: Freepik)

    क्यों कांच के टिफिन में लंच ले जाना है फायदेमंद?

    • खाने का असली स्वाद बना रहता है- ग्लास किसी भी तरह का स्वाद या गंध अपने अंदर नहीं समाहित करता। इससे आपका खाना घर जैसा ताजा और टेस्टी बना रहता है, बिना किसी बदलाव के।
    • स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित- ग्लास का लंच बॉक्स से खाने में कोई हानिकारक केमिकल नहीं मिलता, जबकि प्लास्टिक में बीपीए जैसे तत्व मिल सकते हैं। इससे आपके खाने की पौष्टिकता सुरक्षित रहती है।
    • तापमान सहनशीलता ज्यादा होती है- ग्लास का लंच बॉक्स आसानी से माइक्रोवेव और ओवन में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको अलग से बर्तन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे सुविधा बढ़ जाती है।
    • साफ-सफाई में आसान- ग्लास के लंच बॉक्स पर ग्रीस या तेल के दाग जल्दी नहीं जमते और इन्हें धोना भी बेहद आसान होता है। लंबे समय तक ये नए जैसे चमकते रहते हैं।
    • पर्यावरण के लिए जिम्मेदार ऑप्शन- ग्लास 100% रिसाइकेबल हो सकता है और प्लास्टिक के मुकाबले पर्यावरण पर इसका असर न के बराबर होता है। यह प्रकृति के लिए एक बेहतर ऑप्शन है।
    • मजबूत और टिकाऊ- अच्छी क्वालिटी का  ग्लास का लंच बॉक्स काफी मजबूत होता है। सही देखभाल से यह कई सालों तक चलता है, जिससे बार-बार नया खरीदने का झंझट नहीं रहता।
    • अट्रैक्टिव और प्रीमियम लुक- ग्लास का लंच बॉक्स का लुक बहुत एलीगेंट और स्टाइलिश होता है, जो देखने में भी अच्छा लगता है। 

    ग्लास का लंच बॉक्स खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

    • हाई क्वालिटी ग्लास चुनें- टेम्पर्ड ग्लास ज्यादा मजबूत होता है और टेंपरेचर सहन कर सकता है।
    • एयरटाइट ढक्कन हो- जिससे खाना लंबे समय तक ताजा रहे।
    • सही साइज चुनें।
    • डिशवॉशर और माइक्रोवेव सेफ हो।
    • लीक-प्रूफ डिजाइन जरूर चेक करें।