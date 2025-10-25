सावधान! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया इसे खतरे की घंटी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको अपने दादी-नानी के हाथ का बना अचार याद है? अगर हां, तो क्या आपको याद है कि वह अचार किसमें रखा जाता था? जी हां... एक बड़ा-सा चीनी मिट्टी का जार, जिसे हम मर्तबान कहते हैं।

आजकल सहूलियत के लिए लोग अचार को प्लास्टिक के डिब्बों में रखना पसंद करते हैं (Pickles in Plastic Jars), लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक बड़ी गलती है, जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? सही पढ़ा आपने! अगर आपका अचार भी प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर है, तो उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिए क्योंकि ऐसा हम नहीं, बल्कि जाने-माने डॉक्टर तरंग कृष्णा कह रहे हैं।

क्या है सही तरीका? अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार स्वादिष्ट भी रहे और सेहतमंद भी, तो इसे सिरेमिक (चीनी मिट्टी), कांच या मिट्टी के मर्तबान में ही रखें। ये बर्तन अचार के स्वाद और पोषकता दोनों को बनाए रखते हैं और किसी भी तरह के रासायनिक प्रभाव से दूर रहते हैं।