आपकी रोज की यह एक आदत कर रही है किडनी खराब, बीमारी से बचने के लिए आज से शुरू कर दें ये 5 काम

क्या आप जानते हैं आपकी रोज की एक छोटी-सी आदत किडनी को डैमेज (Kidney Damage) कर सकती है। जी हां, अनजाने में कई लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण धीरे-धीरे किडनी डैमेज होने लगती है और जब तक इसका पता चलता है काफी नुकसान हो चुका होता है। आइए जानें किस आदत के कारण किडनी को नुकसान पहुंचता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किडनी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है। इसलिए इसे हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। हालांकि, अनजाने में ही कई बार हम अपनी किडनी को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। जी हां, खान-पान से जुड़ी हमारी एक आदत किडनी को धीरे-धीरे डैमेज (Kidney Damage) करने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता।
इसलिए इस आदत में सुधार करना जरूरी है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। आइए जानें रोजमर्री की किस एक आदत (Kidney Damaging Habit) के कारण किडनी को नुकसान पहुंचता है।
किडनी डैमेज करती है ये आदत
नमक हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में खाना किडनी पर भारी दबाव डालता है। आइए समझते हैं कि कैसे-
- ब्लड प्रेशर बढ़ाता है- ज्यादा नमक शरीर में पानी को रोकता है। इससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। किडनी में मौजूद छोटी कैपिलरीज इस दबाव को सहन नहीं कर पातीं और धीरे-धीरे डैमेज होने लगती हैं।
- किडनी पर सीधा दबाव- किडनी का मुख्य काम शरीर में सोडियम और पोटैशियम का बैलेंस बनाए रखना है। जब आप जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं, तो इस एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर निकालने के लिए किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लगातार ज्यादा काम करने से किडनी की फिल्ट करने की क्षमका कम हो जाती है।
- किडनी स्टोन का खतरा- ज्यादा नमक खाने से यूरीन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। यह एक्स्ट्रा कैल्शियम किडनी में जमा होकर पथरी का रूप ले सकता है, जो बेहद दर्दनाक होता है और किडनी की फंक्शिनिंग को बाधित करता है।
- प्रोटीनुरिया- डैमेज किडनी यूरीन में प्रोटीन लीक करने लगती है, जिसे प्रोटीनुरिया कहते हैं। यह किडनी डिजीज का एक अहम लक्षण है।
खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इस आदत पर ध्यान ही नहीं देते हैं। दरअसल, खाने में नमक मिलाने के अलावा और भी कई तरीकों से हमारे शरीर में नमक जाता है। जैसे- प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेट बंद स्नैक्स, चिप्स, अचार, सॉस, ब्रेड आदि में नमक छिपा होता है, जो हमारे शरीर में जाकर किडनी को नुकसान पहुंचाता है।
इसलिए सिर्फ खाने में नमक पर नियंत्रण करना काफी नहीं है। आपको अपनी खान-पान की कई आदतों में सुधार करना पड़ेगा और इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं और उसमें नमक की मात्रा कितनी है।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
