किडनी को अंदर से साफ कर देंगे ये 5 फूड्स, आज ही बना लें डाइट का हिस्सा; कभी नहीं होगी कोई परेशानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किडनी हमारे शरीर के जरूरी अंगों में से एक है, जो शरीर में कई जरूरी काम करती है। इसका सबसे जरूरी काम शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। साथ ही यह खून को फिल्टर करने में भी मदद करती हैं। इसलिए हेल्दी रहने के लिए किडनी को हेल्दी रखना सबसे ज्यादा जरूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, इन दिनों लोगों की बदलती लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी आदतें अक्सर किडनी को बीमार करने लगती हैं। किडनी से जुड़ी समस्याएं कई बार गंभीर रूप ले सकती है। खासकर इसे नजरअंदाज करने से क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) हो सकता है। इसलिए डाइट में कुछ ऐसे फूड्स शामिल करना जरूरी है, जो किडनी को डिटॉक्स करने में मददगार हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में-

नींबू नींबू का इस्तेमाल आमतौर पर घरों में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका खट्टा स्वाद कई लोगों को बेहद पसंद आता है। हालांकि, खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ नींबू और भी कई काम आता है। यह किडनी डिटॉक्स करने में काफी मददगार होता है। इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड स्टोन से बचाव में मदद करता है और इसका एसिडिक नेचर शरीर में एसिड की मात्रा कम करता है, जिससे बॉडी न्यूट्रल बनी रहती है।

खीरा पानी से भरपूर खीरा कई मायनों में सेहत के लिए काफी खास माना जाता है। आमतौर पर सलाद के तौर पर खाया जाने वाला खीरा काफी हाइड्रेटिंग होता है। इसे खाने से शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है। साथ ही किडनी की सूजन को कम करने में भी मदद मिलती है। खासकर किडनी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम कम होता है।

लहसुन शायद ही कोई ऐसा भारतीय किचन हो, जहां लहसुन न मिले। यह इंडियन फूड का एक अहम हिस्सा है, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ आपकी सेहत को भी बेहतर बनाता है। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेशन कंपाउंड्स से भरपूर होता है, जो किडनी के सेल्स को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाते हैं। साथ ही लहसुन लिवर और किडनी में एंजाइम्स को भी एक्टिव करता है, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं।

हल्दी लगभग हर भारतीय पकवान में इस्तेमाल होने वाली हल्दी सदियों से अपने औधषीय गुणों के लिए जानी जाती है। यह न सिर्फ खाने को खास रंग और स्वाद देती है, बल्कि सेहत को भी बेहतर बनाती है। हल्दी में करक्यूमिन भी होता है, जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है, जो किडनी को टॉक्सिन्स, इन्फेक्शन और पुरानी बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाता है।