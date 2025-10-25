हार्ट डिजीज के इन शुरुआती लक्षणों को न करें इग्नोर, अनदेखा करने की गलती पड़ सकती है भारी

सीने में दर्द या भारीपन- यह सबसे सामान्य और शुरूआती लक्षण है, खासकर जब दर्द बाएं हाथ, पीठ या जबड़े तक फैलता है।

सांस फूलना- थोड़ी सी मेहनत में भी सांस चढ़ना हार्ट के कमजोर होने का संकेत हो सकता है।

थकान और एनर्जी की कमी- जब हार्ट भरपूर ऑक्सीजन नहीं पंप करता, तो बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है।

बेहोशी या चक्कर आना- अचानक चक्कर आना या होश खो बैठना, हार्ट की धड़कनों में गड़बड़ी का लक्षण हो सकता है।

तेज या अनियमित धड़कन- दिल की तेज या असामान्य धड़कन चिंता का कारण हो सकती है।

सूजन- पैरों, टखनों या पेट में सूजन इस ओर संकेत करती है कि हार्ट ठीक तरह से ब्लड पंप नहीं कर रहा।

पसीना आना- बिना किसी शारीरिक मेहनत के पसीना आना भी एक चेतावनी संकेत है।