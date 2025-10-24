वायु प्रदूषण के कारण भी हो सकती हैं दिल की बीमारियां, इन लोगों को रहता है ज्यादा खतरा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण (Air Pollution) हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके दिल के लिए भी उतना ही खतरनाक है? जी हां, वायु प्रदूषण भी दिल की बीमारियों के अहम कारणों में से एक बन सकता है।

इसलिए जब वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानें कैसे वायु प्रदूषण दिल के लिए नुकसानदायक (Air Pollution Effects on Heart) साबित हो सकता है। वायु प्रदूषण क्यों है दिल के लिए खतरनाक? वायु प्रदूषण के छोटे कण, खासतौर से पीएम 2.5, सबसे ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये कण इतने बारीक होते हैं कि हमारे शरीर की प्रोटेक्टिव टिश्यू को पार करके सीधे फेफड़ों में और फिर ब्लड फ्लो में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसी गैसें भी दिल के लिए हानिकारक साबित होती हैं।